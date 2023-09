Data di uscita digitale di Barbie fissata per il 12 settembre

Warner Bros. ha appena annunciato che l'attesissimo film su Barbie sarà disponibile per l'acquisto o il noleggio digitale dal 12 settembre. Questa notizia è un sollievo per i fan che aspettavano con impazienza l'uscita digitale, soprattutto considerando la tendenza a finestre cinematografiche più brevi e la disponibilità di film sulle piattaforme di streaming subito dopo la loro uscita nelle sale.

Oltre all'uscita digitale, il film sarà proiettato anche nelle sale IMAX a partire dal 22 settembre. Questa versione includerà una nuovissima scena post-crediti, che aumenterà l'entusiasmo per i fan di Barbie.

Warner Bros. ha rivelato che l'uscita digitale conterrà oltre 30 minuti di materiale bonus. Ciò include featurette come "Benvenuti a Barbie Land", "Diventare Barbie", "Giocare a travestirsi", "Far credere al musical", "Barbie Party all-star" e "È un mondo strano". I fan possono aspettarsi di godersi moltissimi contenuti extra su Barbie insieme al film.

Tuttavia, al momento non ci sono informazioni su quando il film sarà disponibile per lo streaming su Max. Warner Bros. ha cambiato approccio e ora decide caso per caso quando rilasciare i film sulla piattaforma, e non ci sono dettagli su quando Barbie sarà disponibile per l'acquisto su Blu-ray o DVD.

L'annuncio della data di uscita digitale ha suscitato entusiasmo tra i fan di Barbie, che aspettavano con impazienza l'opportunità di vedere il film. Resta da vedere se i fan sceglieranno di acquistarlo digitalmente o di attendere la sua uscita su Max. Nel frattempo, continua a crescere l'attesa per l'uscita di Barbie e tutti i contenuti aggiuntivi che porterà ai fan.

Fonte:

– E-mail di conferma di Warner Bros. a Decider.