Data di uscita digitale di Barbie: dove guardare e quando aspettarsi lo streaming su Max

Dopo il suo immenso successo al botteghino, l'attesissimo film di Barbie è finalmente disponibile per il download digitale. La Warner Bros. ha deciso di rilasciare Barbie sulle piattaforme premium di video on demand meno di due mesi dopo la sua uscita nelle sale. Tuttavia, il film continuerà ad essere proiettato nelle sale, inclusa l'uscita IMAX di una settimana il 22 settembre.

Per quanto riguarda le opzioni di streaming, a partire da martedì 12 settembre, Barbie potrà essere acquistata e noleggiata digitalmente su piattaforme come Amazon Prime, Google Play, Apple TV e Vudu, tra le altre. Il prezzo può variare a seconda della piattaforma, ma Amazon Prime offre il film in preordine a $ 29.99 per l'acquisto e $ 24.99 per il noleggio per una finestra di visualizzazione di 48 ore.

La versione digitale di Barbie include oltre 30 minuti di contenuti bonus, tra cui contenuti speciali come "Benvenuti a Barbie Land", "Diventare Barbie", "Giocare a Dress-Up", "Musical Make Believe", "All-Star Barbie Party" e " È un mondo strano. Tuttavia, non esiste ancora una data di uscita specifica per il DVD o il Blu-Ray di Barbie.

Poiché Barbie è un film della Warner Bros., dovrebbe essere disponibile per lo streaming su Max, il servizio di streaming di proprietà della Warner Bros., entro la fine dell'anno. Le precedenti uscite cinematografiche della Warner Bros. seguivano uno schema in cui venivano rilasciate su video on demand premium e poi diventavano disponibili su Max dopo un certo periodo di tempo. Ad esempio, The Flash è stato rilasciato su PVOD cinque settimane dopo la sua uscita nelle sale e ha iniziato lo streaming su Max cinque settimane dopo PVOD.

Considerando il successo finanziario e le aspettative di Barbie, è probabile che lo studio aspetterà più tempo per rilasciarlo su Max. Seguendo uno schema simile a The Flash, Barbie potrebbe apparire su Max circa nove settimane dopo la sua uscita nelle sale. Ipoteticamente, Barbie potrebbe essere trasmessa in streaming su Max intorno alla metà-fine novembre 2023. Tuttavia, è importante notare che non è stata ancora annunciata una data di uscita ufficiale di Barbie Max.

Se non vedete l'ora di vedere il film di Barbie, a partire da domani potrete acquistarlo o noleggiarlo online. Goditi l'uscita digitale e resta sintonizzato per eventuali aggiornamenti sulla disponibilità in streaming di Barbie su Max.

