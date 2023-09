Bang-On Balls: Chronicles sarà disponibile su console e PC

Bang-On Balls: Chronicles, un gioco di avventura sandbox open-world, lascerà l'accesso anticipato e verrà lanciato su più piattaforme. Il gioco sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC tramite Steam il 5 ottobre. Verrà rilasciato anche per PlayStation 5 e Xbox Series in un secondo momento.

L'editore Untold Tales e lo sviluppatore Exit Plan hanno lavorato duramente per creare un gioco che offra un alto livello di produzione e una varietà di elementi di gioco. Il gioco presenta controlli rigorosi, gameplay vario, design dei livelli intelligente, intricati sistemi di intelligenza artificiale e un sacco di contenuti per mantenere i giocatori impegnati per ore. Gli sviluppatori miravano a creare un gioco che potesse essere goduto per pochi minuti rilassanti o giocato per 40 ore o più.

In Bang-On Balls: Chronicles, i giocatori prendono il controllo di BOB, uno spericolato eroe rimbalzante, in una ricerca di avventure epiche e caos. Il gioco offre esplorazione e distruzione di un mondo aperto, in cui i giocatori possono esplorare vasti ambienti e provocare il caos. I mondi sono ricchi di attività da svolgere secondo i propri ritmi e consentono ai giocatori di rompere quasi tutto sul loro cammino. Il gioco offre anche l'opportunità di rimbalzare tra più mondi a tema storico, ognuno con le proprie meccaniche, oggetti e nemici unici.

Bang-On Balls: Chronicles supporta il gioco per giocatore singolo, schermo condiviso per due giocatori e gioco cooperativo online per un massimo di quattro giocatori. I giocatori possono personalizzare i propri personaggi con una vasta gamma di armi, scudi e oggetti a tema raccolti durante il gioco. L'uscita del gioco non presenterà inoltre alcun contenuto cosmetico scaricabile a pagamento, consentendo ai giocatori di liberare i propri poteri creativi nel personalizzare i propri personaggi.

Con il suo gameplay accattivante, le ampie opzioni di personalizzazione e l'entusiasmante gioco cooperativo, Bang-On Balls: Chronicles promette di offrire un'esperienza divertente e coinvolgente per i giocatori su più piattaforme.

Fonte:

[1] Gematsu: Bang-On Balls: Chronicles lascerà l'accesso anticipato e verrà lanciato su PS4 – https://www.gematsu.com/games/bang-on-balls-chronicles

[2] Gematsu: PlayStation 4 – https://www.gematsu.com/platforms/playstation/ps4

[3] Gematsu: Xbox One – https://www.gematsu.com/platforms/xbox/xbox-one

[4] Gematsu: Switch – https://www.gematsu.com/platforms/nintendo/switch

[5] Gematsu: PC – https://www.gematsu.com/platforms/pc

[6] Gematsu: PlayStation 5 – https://www.gematsu.com/platforms/playstation/ps5

[7] Gematsu: serie Xbox – https://www.gematsu.com/platforms/xbox/xbox-series

[8] Gematsu: Racconti Untold – https://www.gematsu.com/companies/untold-tales

[9] Gematsu: piano di uscita – https://www.gematsu.com/companies/exit-plan

[10] Gematsu: Mondo aperto – https://www.gematsu.com/genres/open-world

[11] Gematsu: Avventura – https://www.gematsu.com/genres/adventure

[12] Gematsu: Co-Op – https://www.gematsu.com/genres/multiplayer/co-op