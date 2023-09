Il finale malvagio e crudo in Baldur's Gate 3: un'occasione persa

Il finale di Baldur's Gate 3, nonostante sia stato affrettato, ha lasciato i giocatori soddisfatti della risoluzione della trama e delle relazioni dei loro personaggi. Tuttavia, questo vale solo per coloro che alla fine hanno preso la decisione “buona”. Il finale malvagio, d'altra parte, sembra crudo e manca dello stesso livello di attenzione e sviluppo. È un aspetto del finale del gioco che lascia margini di miglioramento.

Il finale malvagio di Baldur's Gate 3 offre ai giocatori la scelta di controllare Netherbrain, la potente entità che comanda i Mind Flayers. Questa scelta richiede il tradimento del tuo gruppo e l'uso del controllo mentale per regnare su Faerûn. Sebbene questa opzione possa avere senso per un personaggio che abbraccia le proprie tendenze oscure e si allinea con l'origine di Dark Urge, sembra fuori posto per la maggior parte dei giocatori che non hanno scelto questo percorso.

Sfortunatamente, il finale malvagio è privo di un epilogo significativo. Dopo aver effettuato la scelta, il gioco termina bruscamente con il personaggio che guarda con compiacimento il suo nuovo potere, lasciando i giocatori a desiderare di più. Sebbene alcune ambiguità possano essere intriganti, il finale malvagio non ha la profondità e il contesto forniti dal finale positivo. Non riesce a spiegare le implicazioni e le conseguenze del controllo dell'esercito Illithid, facendola sembrare una scelta fine a se stessa.

Larian Studios, lo sviluppatore di Baldur's Gate 3, ha riconosciuto che il finale del gioco manca e ha apportato modifiche per migliorare alcuni aspetti. Resta da vedere se il finale malvagio sia una priorità per loro. Ampliare questo finale darebbe ai giocatori un'esperienza più appagante e lo renderebbe un percorso utile da esplorare. Fornire contesto e conseguenze aggiuntivi aggiungerebbe profondità alla narrazione e consentirebbe ai giocatori di comprendere meglio le ramificazioni delle loro scelte.

