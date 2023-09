Baldur's Gate 3: incantesimi e abilità essenziali per il tuo personaggio

Baldur's Gate 3 offre ai giocatori una miriade di opzioni per quanto riguarda la build dei personaggi, il caricamento delle abilità e gli incantesimi. Con così tante scelte disponibili, può essere difficile decidere quali siano le migliori per il tuo personaggio. In questo articolo esploreremo alcuni incantesimi e abilità essenziali che vale la pena aggiungere al tuo arsenale mentre viaggi nel mondo di Faerûn.

Esplosione Diabolica

Eldritch Blast è un trucchetto offensivo indispensabile per gli stregoni. Questa abilità di danno forzato spara un raggio potente con una vasta portata. Man mano che sali di livello, puoi persino sparare fino a tre esplosioni contemporaneamente. Gli stregoni possono potenziare ulteriormente questo incantesimo con modificatori come Agonizing Blast (aumento del danno) e Repelling Blast (spinge via i nemici). Aggiungere Esplosione Repellente alla tua build può essere particolarmente utile per affrontare i nemici a lunga distanza. Poiché è un trucchetto, non è limitato dagli slot incantesimo, il che lo rende una preziosa aggiunta al repertorio di qualsiasi stregone.

Guida

La guida è un trucchetto dal valore inestimabile che fornisce un bonus di +1d4 alle prove delle statistiche. Sia attraverso il tuo personaggio che attraverso un compagno come Shadowheart, avere la Guida può aumentare notevolmente le tue possibilità di successo nei tiri di dado. Ciò è particolarmente utile per i controlli dei dialoghi e può fare una differenza significativa nel risultato delle tue interazioni. Non sottovalutare la potenza di questo potenziamento gratuito.

Amici

Simile alla Guida, Amici è un altro utile trucchetto per i controlli delle statistiche, in particolare quelli che coinvolgono il dialogo. Concede Vantaggio su queste prove, permettendoti di lanciare due dadi e scegliere il numero più alto. Gli amici possono aiutarti a superare i tiri sfortunati e a farti strada in situazioni difficili. Tieni a mente questo incantesimo se vuoi una rete di sicurezza per i tuoi controlli delle statistiche.

Controincantesimo

Il Controincantesimo è un'abilità di reazione che consente agli utilizzatori di magia di annullare potenti incantesimi lanciati dai nemici. Richiede uno slot incantesimo di livello 3, ma può potenzialmente contrastare anche incantesimi di alto livello con un controllo delle statistiche riuscito. Usa il Controincantesimo con giudizio, poiché è una risorsa limitata. Conservalo per gli incantesimi più devastanti e prendi decisioni strategiche durante un combattimento per massimizzarne l'efficacia.

Benedire

Benedizione è un incantesimo che fornisce un bonus di +1d4 a determinati tiri per l'intero gruppo. Sebbene consumi uno slot incantesimo, i suoi benefici possono cumularsi con altri vantaggi o potenziamenti che influiscono sui tiri per colpire e sui tiri salvezza. Lancia Benedizione prima di intraprendere battaglie significative per aumentare le possibilità di successo del tuo gruppo.

Paura

Incutere paura ai tuoi nemici può darti il ​​sopravvento in un combattimento. L'incantesimo Paura fa esattamente questo, facendo sì che i nemici spaventati abbiano Svantaggio sulle prove di abilità e di attacco. Inoltre limita i loro movimenti, impedendo loro di avvicinarsi all'incantatore. Questo incantesimo può creare opportunità di manipolazione e controllo sul campo di battaglia.

Nube di pugnali

Cloud of Daggers è un eccellente incantesimo ad area d'effetto che può causare danni significativi. Anche se la sua area colpita potrebbe non essere vasta, il suo potenziale di danno è elevato. L'incantesimo crea un tornado di pugnali, infliggendo danni a qualsiasi nemico o anche compagno di squadra che lo attraversa. È un ottimo incantesimo da usare nelle strettoie o nelle aree centrali di un campo di battaglia per incanalare e danneggiare i nemici.

Porta nebbiosa/dimensione

Avere la capacità di teletrasportarsi può cambiare le regole del gioco. Incantesimi come Passo Nebbioso o Porta Dimensionale ti consentono di riposizionarti rapidamente sul campo di battaglia, sfuggire ai nemici o raggiungere aree altrimenti inaccessibili. Questi incantesimi forniscono versatilità e possono essere utili sia in situazioni di combattimento che di esplorazione.

Ricorda che questi incantesimi e abilità dovrebbero essere scelti in base alla struttura del tuo personaggio e al tuo stile di gioco. Sperimenta diverse combinazioni per trovare quella che funziona meglio per te. Non aver paura di dare i tuoi suggerimenti o provare nuove strategie mentre avanzi in Baldur's Gate 3.

