Il dibattito: intimidazione contro inganno in Baldur's Gate 3

By

La community di Baldur's Gate 3 è stata impegnata in un'accesa discussione sull'uso dell'intimidazione rispetto all'inganno nel gioco. Baldur's Gate 3 è un enorme gioco di ruolo che offre ai giocatori vari modi per esplorare il mondo e interagire con personaggi non giocabili (NPC).

Le conversazioni con gli NPC possono avere esiti significativamente diversi a seconda dell'approccio adottato dal giocatore. Tattiche come l'utilizzo di conoscenze pregresse per influenzare gli NPC, il superamento di prove di Intimidazione, Persuasione e Inganno o il ricorso al combattimento diretto sono tutte opzioni praticabili.

Di recente, un giocatore ha condiviso la sua frustrante esperienza sul subreddit di Baldur's Gate 3. Hanno raccontato di un'interazione in cui sono stati rinchiusi in prigione e hanno tentato di intimidire la guardia carceraria affinché li rilasciasse. Sfortunatamente, il giocatore ha fallito il controllo di Intimidazione e si è ritrovato “teletrasportato” nella propria cella senza alcuna conseguenza.

Il giocatore ha sostenuto che un test di Intimidazione fallito avrebbe dovuto sfociare in un combattimento, poiché rappresentava una vera e seria minaccia per la guardia. Credevano che non riuscire a spaventare qualcuno con una minaccia dovesse portare a una rissa il più delle volte.

Tuttavia, le opinioni su questo argomento erano divise all’interno della comunità. Alcuni giocatori erano d'accordo con l'OP e ritenevano che un controllo di Intimidazione fallito avrebbe dovuto avere conseguenze più gravi. Altri non erano d'accordo, affermando che una guardia che rispondeva riportando il giocatore nella sua cella e respingendo la minaccia come insignificante era un risultato plausibile.

Il disaccordo nasce dalla sovrapposizione tra Intimidazione e Inganno. Mentre l'Intimidazione si basa sull'apparire fisicamente spaventoso e sull'uso di minacce, l'Inganno si concentra sulla manipolazione e persuasione attraverso parole dolci o ingannando gli altri. I fan hanno sostenuto che una minaccia vuota dovrebbe rientrare nella categoria inganno piuttosto che intimidazione.

Baldur's Gate 3 è un gioco che offre ai giocatori una grande quantità di scelta e libertà, con conseguente aspettativa che risultati specifici si allineeranno alle loro intenzioni. Tuttavia, è importante ricordare che l'imprevedibilità è una parte intrinseca del gioco quando i dadi non tirano a favore del giocatore.

Fonte:

– Subreddit di Baldur's Gate 3