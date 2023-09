NPC di Baldur's Gate 3 nominato da Dungeons & Dragons Sourcebook

By

Un giocatore attento di Baldur's Gate 3 ha notato che un importante NPC nel gioco potrebbe essere stato nominato utilizzando un libro sorgente di Dungeons & Dragons della Quinta Edizione. Baldur's Gate 3, essendo basato sul popolare gioco di ruolo da tavolo, si ispira fortemente al mondo e ai meccanismi di Dungeons & Dragons Fifth Edition, rendendolo familiare ai fan del franchise.

Il giocatore ha scoperto che il nome "Auntie Ethel" può essere trovato nel libro di origine chiamato Volo's Guide to Monsters, che viene spesso utilizzato dai Dungeon Master per creare le proprie streghe. Il libro include una tabella di nomi di streghe, e tra questi ci sono "Zia" e "Ethel". I giocatori di Baldur's Gate 3 riconosceranno la zia Ethel come un importante NPC nell'Atto 1, che inizialmente sembra essere una normale vecchia ma alla fine si rivela essere una strega potente e malvagia.

La scoperta di questo possibile uovo di Pasqua aggiunge ancora più profondità al gioco, poiché suggerisce che gli sviluppatori, Larian Studios, potrebbero aver fatto riferimento al libro sorgente durante la creazione dei personaggi del gioco. È interessante notare che il manuale è scritto dal punto di vista di un personaggio chiamato Volo, che appare anche come NPC in Baldur's Gate 3.

È possibile che Volo abbia incontrato zia Ethel ad un certo punto e abbia incluso il suo nome nel suo libro, il che aggiunge uno strato di interconnessione alla tradizione del gioco. Inoltre, sia Zia Ethel che Volo pongono i giocatori di fronte a scelte difficili, anche se con esiti diversi. Questa scoperta evidenzia l'attenzione ai dettagli posta in Baldur's Gate 3 e premia i fan che si prendono il tempo per approfondire i suoi contenuti.

Nel complesso, questo uovo di Pasqua è solo un esempio della ricchezza e della profondità di Baldur's Gate 3, che continua ad affascinare i giocatori con il suo mondo e le sue meccaniche intricate.

– Volo's Guide to Monsters (libro sorgente della quinta edizione di Dungeons & Dragons)