Come reclutare Minthara senza uccidere in Baldur's Gate 3

Uno degli NPC popolari in Baldur's Gate 3 è Minthara, l'Elfo Oscuro che ha giurato fedeltà all'Assoluto. Molti giocatori non vedevano l'ora di reclutarla come compagna romantica, ma per farlo hanno dovuto completare una missione che prevedeva molte uccisioni. Tuttavia, un giocatore intelligente ha scoperto un metodo per reclutare Minthara senza togliere alcuna vita.

In genere, per far sì che Minthara si unisca alla tua parte, dovresti completare una missione che ti dà per massacrare tutti nel Bosco di Smeraldo. Ciò comporterebbe un sanguinoso incontro con Tiefling e Druidi, con l'assistenza delle truppe goblin di Minthara. Tuttavia, l'utente Reddit Wulfrinnan ha condiviso un metodo per reclutare Minthara "innocentemente".

Secondo il metodo di Wulfrinnan, dovresti prima parlare ai figli Tiefling della banda di Mol del furto dell'idolo dei druidi. Quindi, ruba l'idolo usando la furtività per impedire che il rituale abbia luogo. Ciò innescherebbe uno scontro tra Tiefling e Druidi, in cui dovresti scappare o scappare di nascosto. Successivamente segnalate la posizione del boschetto a Minthara e quando ritornerete entrambi troverete tutti i difensori morti. Ciò ti consentirà di reclutare Minthara più avanti nel gioco senza dover uccidere nessuno.

Sebbene questo metodo possa sembrare innocuo in superficie, è importante notare che comporta comunque manipolazione e inganno. Ricorda scelte moralmente ambigue simili in altri giochi di ruolo come Star Wars: Knights of the Old Republic. Tuttavia, se preferisci giocare nei panni di un personaggio che cerca di tenere le mani pulite, questo metodo può essere un utile espediente in Baldur's Gate 3.

