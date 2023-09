Baldur's Gate 3 a schermo diviso su PS5: recensione delle prestazioni

Baldur's Gate 3 ha recentemente fatto il suo debutto su PS5, e con esso è arrivata l'attesissima funzionalità a schermo diviso. Ciò consente ai possessori di PS5 di collaborare con i propri amici che giocano su PC. Sebbene la funzionalità a schermo diviso generalmente funzioni bene, IGN ha riscontrato alcuni problemi durante la revisione delle prestazioni del gioco.

Durante la revisione, Michael Thompson, il recensore, ha notato che le prestazioni del gioco diminuivano in modo significativo quando due personaggi esploravano parti diverse di una città, in particolare durante l'Atto 3. Ha scoperto che la CPU, piuttosto che la GPU, veniva messa a dura prova in questi casi. Thompson ha riportato una media di 27.3 fotogrammi al secondo durante il test della modalità schermo diviso nell'Atto 3. In modalità schermo diviso, il gioco funziona a 1440p e 30 fps.

L'Atto 3 è noto per essere particolarmente faticoso in Baldur's Gate 3, indipendentemente dalla piattaforma, a causa della vasta area del luogo e dell'elevato numero di personaggi non giocabili (NPC) presenti. Nonostante il calo di prestazioni durante l'Atto 3, Thompson ha sottolineato che il gioco generalmente mantiene un frame rate stabile di circa 30 fps al di fuori di quella posizione specifica.

Vale la pena notare che lo schermo diviso è stata una sfida per Baldur's Gate 3 su tutte le piattaforme. La versione Xbox, in particolare, ha riscontrato problemi di prestazioni e, come compromesso, lo schermo diviso è stato inizialmente rimosso dalla versione Xbox Series S, sebbene potrebbe essere aggiunto in un futuro aggiornamento. Larian Studios, gli sviluppatori di Baldur's Gate 3, stanno anche lavorando all'implementazione del supporto cross-play, consentendo ai giocatori PS5 di continuare i propri progressi di gioco su PC e viceversa.

Nonostante questi intoppi prestazionali con lo schermo diviso, la funzionalità cooperativa di Baldur's Gate 3 è stata nel complesso elogiata. Il gioco offre una ricca esperienza cooperativa, supportando più giocatori online e in modalità schermo diviso. Larian Studios ha compiuto sforzi significativi per garantire che il gioco funzioni senza intoppi in entrambe le modalità.

Nella recensione di IGN di Baldur's Gate 3, il gioco ha ricevuto un punteggio perfetto di 10, lodando il suo combattimento tattico di gioco di ruolo, la storia avvincente, i personaggi ben sviluppati, la presentazione cinematografica raffinata e un mondo che incoraggia l'esplorazione e la creatività.

