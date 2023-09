L'hotfix 3 di Baldur's Gate 6 risolve i problemi dei giocatori

By

Baldur's Gate 3, sviluppato da Larian Studios, ha recentemente ricevuto un piccolo ma importante hotfix per risolvere vari problemi segnalati dai giocatori. Larian Studios è stato lodevolmente trasparente riguardo al suo lavoro sul gioco sin dal suo rilascio in accesso anticipato nel 2020, e questa trasparenza è continuata anche dopo il rilascio completo su PC e PlayStation 5. Solo nell'ultimo mese, Baldur's Gate 3 ha ricevuto numerosi hotfix e due patch importanti volte a correggere i bug e migliorare le prestazioni e il flusso del gioco.

L'Hotfix 6, sebbene più piccolo rispetto agli aggiornamenti precedenti, risolve problemi specifici riscontrati dai giocatori. Sebbene non introduca cambiamenti significativi, come l'aggiunta di nuove linee di dialogo, l'implementazione di nuovi finali o la soddisfazione delle principali richieste dei fan come la possibilità di modificare l'aspetto dei personaggi dopo l'avvio del gioco, si concentra sul miglioramento dei dialoghi, della funzionalità del controller e degli artefatti visivi. .

Questo piccolo hotfix rafforza l'impegno di Larian Studios nell'ascoltare il feedback dei giocatori e nel lavorare continuamente per ottimizzare l'esperienza di gioco per tutti i giocatori, indipendentemente dalla loro piattaforma o stile di gioco. Potrebbe non essere rivoluzionario, ma dimostra l'impegno dello studio nel fornire la migliore esperienza possibile ai giocatori di Baldur's Gate 3.

Per maggiori informazioni potete fare riferimento alle patch note ufficiali fornite da Larian Studios.

