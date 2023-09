Baldur's Gate 3: Le conseguenze della perdita di una Pietra Fatua

Baldur's Gate 3 ha catturato l'attenzione dei giocatori con la sua impressionante esecuzione dei sistemi di Dungeons & Dragons e la libertà che offre al gioco di ruolo. Tuttavia, il gioco non esiterà ad avvisarti se stai per fare qualcosa di stupido, prima di lasciarti procedere e affrontarne le conseguenze.

Nell'Atto 3 del gioco, i giocatori hanno il compito di trovare le rimanenti Pietre Nether per la missione principale, "Confront the Elder Brain". Questi Netherstones sono cruciali per la trama e non possono essere gettati via. Per evitare che i giocatori li scartino, il gioco limita il lancio degli stessi Netherstones. Tuttavia, non vi è alcun divieto di posizionare una Netherstone in un contenitore, ed è qui che le cose si fanno interessanti.

BOB_BestOfBugs, un giocatore pieno di risorse, ha deciso di testare i limiti del gioco lanciando il contenitore contenente una Pietra Nether in un abisso. Il personaggio dell'Imperatore avverte il giocatore dell'importanza della pietra e gli ordina di recuperarla. Tuttavia, una volta che il contenitore viene gettato via, l'Imperatore si lamenta delle azioni del giocatore, affermando che senza tutte e tre le pietre, le sue possibilità di dominare il cervello sono rovinate.

Di conseguenza, i giocatori sono sottoposti a un filmato in cui l'Assoluto trasforma il giocatore e il suo gruppo in mind flayer, seguito da una schermata Game Over. Questo brutto finale può essere attivato in vari punti del gioco, incluso durante un riposo lungo disturbato nell'Atto 2.

Vale la pena notare che, sebbene il gioco scoraggi i giocatori dall’andare contro le proprie motivazioni, non impedisce loro del tutto di farlo. Invece, consente ai giocatori di sperimentare e testimoniare le ripercussioni delle loro azioni, complete di personaggi che ricordano loro "te l'avevo detto".

Baldur's Gate 3 continua a stupire con la sua attenzione ai dettagli e il modo in cui soddisfa le scelte dei giocatori. Il video di BOB_BestOfBugs che mostra le conseguenze della perdita di una Netherstone offre un'interessante esplorazione dei meccanismi del gioco. Quindi, se stai pianificando acrobazie simili, assicurati di salvare in anticipo, altrimenti potresti ritrovarti ad affrontare conseguenze disastrose.

Fonte:

