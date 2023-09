Baldur's Gate 3: Alla scoperta della gioia del gioco di ruolo

Nel film The Matrix Reloaded, il personaggio Seraph afferma che non si conosce veramente qualcuno finché non lo si combatte. Allo stesso modo, nel mondo dei giochi di ruolo come Baldur's Gate 3, non puoi comprendere appieno il gioco finché non ti sfida in modi inaspettati. Che si tratti della consapevolezza che il tuo personaggio manca di precisione nel combattimento o delle conseguenze delle tue scelte che influenzano l'esito del gioco, la vera esperienza di Baldur's Gate 3 inizia spesso dopo aver affrontato delle battute d'arresto.

A differenza di altri videogiochi, Baldur's Gate 3 invita i giocatori a immergersi nel ruolo del personaggio prescelto. Sebbene alcuni giocatori possano scegliere di creare un avatar che somigli a loro stessi, il gioco incoraggia l'esplorazione di ruoli e identità diverse. Questo aspetto del gioco di ruolo è ciò che distingue Baldur's Gate 3 e lo rende un gioco di ruolo avvincente.

L'autore condivide la sua esperienza personale quando ha iniziato con un personaggio, Astarion, un vampiro Rogue, sentendosi però disconnesso dal gioco. Alla ricerca di un coinvolgimento più profondo, hanno lanciato un nuovo personaggio, Tav, uno stregone drow con una storia complessa. Eppure, anche il viaggio di Tav non è sembrato del tutto soddisfacente. È stato quando l'autore ha creato Mezcal, un bardo tiefling, che ha trovato un personaggio che risuonava veramente con loro.

Riavviare il gioco e provare personaggi diversi ha permesso all'autore di scoprire di più sui meccanismi del gioco e sulle possibilità narrative. Hanno scoperto le qualità e le prospettive uniche apportate da ciascun personaggio, migliorando l'esperienza complessiva. Proprio come nel lavoro creativo, le bozze iniziali possono richiedere esplorazione e sperimentazione prima di trovare la soluzione perfetta.

Baldur's Gate 3, pur non essendo privo di limiti, offre ai giocatori un mondo ricco e coinvolgente da esplorare. Riavviare il gioco più volte consente ai giocatori di interagire completamente con il mondo del gioco e scoprire l'approccio preferito al gameplay. A volte, è solo quando il gioco ti sfida e ti “prende a calci in culo” che capisci veramente come vuoi impegnarti nel mondo di gioco.

