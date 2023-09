Il regista di Baldur's Gate 3 lascia la porta aperta per la campagna DLC

In una recente intervista sul canale YouTube ufficiale di Dungeons & Dragons, Swen Vincke, il direttore di Baldur's Gate 3, ha lasciato intendere che una campagna di contenuti scaricabili (DLC) potrebbe ancora essere una possibilità per il gioco. Sebbene Vincke non abbia fornito dettagli specifici, ha affermato che il DLC potrebbe svolgersi in diversi punti del gioco e offrire flessibilità in termini di trama e gameplay.

Vincke ha anche rivelato che Larian Studios, lo sviluppatore dietro Baldur's Gate 3, sta attualmente lavorando su un altro gioco insieme al supporto continuo per Baldur's Gate 3 su PC e PS5. Con team dislocati in sette paesi diversi, è comprensibile che i DLC potrebbero non essere la loro massima priorità poiché si concentrano sulla preparazione della versione Xbox Series della loro ultima uscita.

Nonostante riconosca le sfide legate all'aumento del livello massimo del gioco, Vincke ha affermato che non è impossibile. In Baldur's Gate 3, i giocatori sono attualmente limitati a un livello massimo di 12, mentre la quinta edizione di Dungeons & Dragons consente ai giocatori di raggiungere il livello 20. Vincke ha spiegato che le avventure di livello superiore richiedono uno sviluppo significativo e diversi tipi di sfide, ma ha insistito sul fatto che una campagna di livello da 13 a 20 è nel regno delle possibilità.

Passando ad altre notizie, il porting per PS5 di Baldur's Gate 3 è diventato il gioco con il punteggio più alto sulla console, superando titoli popolari come Elden Ring, The Witcher 3: Wild Hunt e God of War: Ragnarok.

