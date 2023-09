Come costruire la migliore versione di Shadowheart in Baldur's Gate 3

Stai cercando di creare la migliore versione di Shadowheart in Baldur's Gate 3? La nostra pratica guida allo sviluppo contiene tutte le informazioni necessarie per renderla il personaggio più efficiente e forte possibile.

Miglior sottoclasse per Shadowheart in Baldur's Gate 3

La migliore sottoclasse per Shadowheart è il Life Domain. Anche se hai la possibilità di mantenere la sua sottoclasse originale, il Dominio dell'Inganno, cambiarla nel Dominio della Vita fornirà maggiori vantaggi. Per cambiare la sua sottoclasse, dovrai utilizzare la funzione "Withers", che costa 100 oro.

Miglior punteggio di abilità distribuito per Shadowheart in Baldur's Gate 3

La distribuzione ideale dei punteggi di caratteristica per Shadowheart è la seguente:

– Forza: 10

– Destrezza: 14

– Costituzione: 16

– Intelligenza: 8

– Saggezza: 16

– Carisma: 10

Poiché la statistica principale di Shadowheart è Saggezza, è importante darle la priorità. La costituzione è fondamentale anche per la sopravvivenza, poiché influisce sulla salute. Inoltre, concentrarsi sulla Destrezza migliorerà le sue abilità chiave.

I migliori incantesimi per Shadowheart in Baldur's Gate 3

In quanto Chierico, gli incantesimi sono essenziali per Shadowheart. Si consiglia di scegliere per lei una combinazione di incantesimi di guarigione, supporto e danno. Ecco alcuni suggerimenti:

– Trucchetto: Guida, Resistenza, Produci Fiamma

– Livello 1: Parola curativa, Protezione dal male e dal bene, Cura ferite, Infliggi ferite, Scudo della fede, Comando

– Livello 2: Arma spirituale, Blocca persona

– Livello 3: Parola di guarigione di massa, Rimuovi maledizione, Glifo di protezione

– Livello 4: Libertà di movimento

– Livello 5: Piaga degli insetti, Dissolvi il male e il bene, Colpo di fiamma, Legame planare

– Livello 6: Guarigione, Banchetto degli Eroi

Miglior build per Shadowheart in Baldur's Gate 3

Se preferisci non cambiare la sua sottoclasse o vuoi sapere come farla salire di livello oltre il 1° livello, la nostra guida allo sviluppo fa al caso tuo. Segui semplicemente la sottoclasse consigliata, i punteggi di caratteristica e le scelte degli incantesimi menzionati sopra.

Creare la migliore versione di Shadowheart in Baldur's Gate 3 garantirà che eccelle come guaritrice e infligge danni. Con questa build sarai in grado di abbattere qualsiasi nemico con facilità. Assicurati di consultare le nostre altre guide di Baldur's Gate 3 per suggerimenti e informazioni più utili.

Fonte:

–Jessica Filby. (2023, 8 settembre). Come costruire la migliore versione di Shadowheart in Baldur's Gate 3. Estratto da [fonte]