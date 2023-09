Batteri E. Coli progettati per generare elettricità dalle acque reflue

I ricercatori dell'EPFL, un'università pubblica di ricerca in Svizzera, sono riusciti a progettare con successo i batteri E. coli per produrre elettricità metabolizzando i rifiuti organici. Il professor Ardemis Boghossian, il ricercatore capo, ritiene che questa tecnica potrebbe fornire una soluzione sostenibile sia per il trattamento dei rifiuti che per la produzione di energia.

A differenza di altri microbi esotici che producono naturalmente elettricità, l’E. coli ha il vantaggio di poter crescere su un’ampia gamma di fonti, permettendogli di generare elettricità in vari ambienti. Migliorando la capacità dell'Escherichia coli di eseguire il trasferimento di elettroni extracellulari (EET), i ricercatori hanno effettivamente creato “microbi elettrici” in grado di produrre elettricità metabolizzando diversi tipi di substrati organici.

Il team ha testato l'E. coli modificato in vari ambienti, comprese le acque reflue raccolte da un birrificio. Mentre altri microbi elettrici lottavano per sopravvivere, l’E. coli ingegnerizzato prosperava, dimostrando il suo potenziale per il trattamento dei rifiuti su larga scala e la generazione di energia. Il professor Boghossian ha descritto questo come “prendere due piccioni con una fava” poiché l’elettricità viene generata durante il trattamento dei rifiuti organici.

Le implicazioni di questo studio vanno oltre il trattamento dei rifiuti. L'E. coli ingegnerizzato può essere utilizzato anche nelle celle a combustibile microbiche, nell'elettrosintesi e nel biosensing. La sua flessibilità genetica gli consente di adattarsi ad ambienti e materie prime specifici, rendendolo uno strumento versatile per lo sviluppo tecnologico sostenibile.

L'autore principale Mohammed Mouhib ha espresso entusiasmo per le future applicazioni dei batteri bioelettrici ingegnerizzati, affermando che stanno spingendo i confini delle applicazioni nel mondo reale. Si prevede che ulteriori sforzi di ricerca in questo campo amplieranno la tecnologia.

Fonte:

– EPFL (Istituto Federale Svizzero di Tecnologia di Losanna)

– ACTU EPFL