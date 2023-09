Due membri nominati nel comitato consultivo sulla compensazione fiscale dei giochi digitali del governo australiano

Il governo federale australiano ha annunciato la nomina di due membri nel comitato consultivo per la nuova compensazione fiscale dei giochi digitali (DGTO) del paese. La DGTO offre agli sviluppatori di giochi uno sconto fiscale del 30% sui costi di sviluppo locale che raggiungono la soglia di AUD $ 500,000.

Gli incaricati, Johanna Egger e Morgan Jaffit, resteranno in carica per un mandato di tre anni e forniranno indicazioni al governo sulle richieste della DGTO. Johanna Egger è membro del consiglio direttivo della Interactive Games and Entertainment Association (IGEA) e amministratore delegato dello studio digitale Two Bulls. Morgan Jaffit è un produttore esecutivo consulente presso Weta Workshop e ha lavorato con vari studi come Defiant Development e Spitfire Interactive.

Tony Burke, Ministro delle Arti, ha espresso il suo sostegno alle nomine in un comunicato stampa, affermando che l'Australia ha una storia orgogliosa nello sviluppo di giochi e che vuole garantirne la crescita e lo sviluppo futuri. Crede che Johanna e Morgan, con la loro vasta esperienza nei settori dei giochi e della creatività digitale, apporteranno preziose competenze al consiglio.

La compensazione fiscale federale dei giochi digitali è stata inizialmente annunciata nel 2021 dal governo Morrison ed è stata implementata a metà del 2023 dal governo albanese. Fa parte di uno sforzo più ampio per incoraggiare la crescita del settore australiano dello sviluppo di giochi e attrarre studi internazionali. Anche altri programmi di sconti e sovvenzioni statali, come quelli nel Queensland, nel Nuovo Galles del Sud, nel Victoria e nell'Australia meridionale, supportano lo sviluppo di giochi a vari livelli.

Oltre alla compensazione fiscale, programmi di sovvenzione più piccoli, come Games: Expansion Pack di Screen Australia e First Nations Game Studio Fund, continuano a fornire supporto agli sviluppatori di giochi indipendenti. Queste iniziative mirano a favorire la crescita dello sviluppo di giochi in solitaria e in piccoli team in Australia.

Fonte:

– Comunicato stampa dell'Ufficio di Tony Burke, Ministro delle Arti

– Programma DGTO (Digital Games Tax Offset) del governo federale australiano