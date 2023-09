L’Australia richiederà ai motori di ricerca di impedire la condivisione di materiale pedopornografico generato dall’intelligenza artificiale

L'autorità australiana di regolamentazione di Internet ha annunciato venerdì che i motori di ricerca come Google e Bing saranno tenuti ad adottare misure per impedire la condivisione di materiale pedopornografico creato dall'intelligenza artificiale (AI). Il nuovo codice, redatto dai giganti del settore su richiesta del governo, imporrà ai motori di ricerca di garantire che tali contenuti non appaiano nei risultati di ricerca. Inoltre, le funzioni AI integrate nei motori di ricerca non devono generare versioni sintetiche di questo materiale, note anche come deepfake.

Il commissario per la sicurezza elettronica Julie Inman Grant ha sottolineato la rapida crescita dell’intelligenza artificiale generativa e la sua capacità di superare la risposta normativa. Inman Grant ha espresso preoccupazione per il fatto che il codice esistente, redatto da Google e Bing, non affronti adeguatamente i contenuti generati dall’intelligenza artificiale. Di conseguenza, ha chiesto ai motori di ricerca di rivedere il loro codice.

Questo sviluppo è un chiaro esempio di come il panorama normativo e legale che circonda le piattaforme Internet venga rimodellato dall’aumento dei contenuti generati dall’intelligenza artificiale. Richiedendo ai motori di ricerca di prevenire in modo proattivo la diffusione di materiale pedopornografico generato dall’intelligenza artificiale, l’Australia mira a proteggere le persone vulnerabili dallo sfruttamento.

È importante notare che i contenuti generati dall’intelligenza artificiale, in particolare i deepfake, rappresentano una sfida crescente per la società. I deepfake implicano l’uso di algoritmi di intelligenza artificiale per manipolare o fabbricare contenuti digitali come immagini, video o audio, spesso con intenti dannosi. Man mano che questa tecnologia diventa sempre più sofisticata, il rischio di abusi e danni aumenta.

Questa iniziativa dell’autorità australiana di regolamentazione di Internet riflette gli sforzi in corso a livello globale per affrontare i rischi associati ai contenuti generati dall’intelligenza artificiale. Lavorando a stretto contatto con i leader del settore e le parti interessate, gli organismi di regolamentazione mirano a trovare un equilibrio tra i progressi tecnologici e la protezione delle persone.

Definizioni:

– Intelligenza Artificiale (AI): la simulazione dell’intelligenza umana in macchine programmate per eseguire compiti e imparare dalle loro esperienze.

– Deepfake: un media sintetico generato utilizzando algoritmi di intelligenza artificiale per manipolare o fabbricare contenuti, spesso con le sembianze di persone reali ma con elementi falsi o fuorvianti.

