L'Australia richiede ai motori di ricerca di combattere il materiale pedopornografico creato dall'intelligenza artificiale

L’Australia sta adottando misure per combattere la condivisione di materiale pedopornografico creato dall’intelligenza artificiale (AI) su motori di ricerca come Google e Bing. Il regolatore Internet del paese, il commissario per la sicurezza elettronica Julie Inman Grant, ha annunciato un nuovo codice che richiederà ai motori di ricerca di impedire la visualizzazione di tali contenuti nei risultati di ricerca. Inoltre, il codice vieterà la generazione di versioni sintetiche di questo materiale, note anche come deepfake, da parte delle funzioni di intelligenza artificiale integrate nei motori di ricerca.

Inman Grant ha sottolineato la rapida crescita dell’intelligenza artificiale generativa e la sua capacità di creare contenuti realistici, cogliendo il mondo alla sprovvista. Il nuovo codice esemplifica il modo in cui il panorama normativo e legale che circonda le piattaforme Internet viene rimodellato in risposta alla proliferazione di contenuti generati dall’intelligenza artificiale.

In precedenza, un codice redatto da Google e Bing non affrontava il materiale generato dall’intelligenza artificiale. Inman Grant ha chiesto loro di rivedere il codice, riconoscendo che non era più adeguato dopo l’integrazione dell’intelligenza artificiale generativa nelle loro funzioni di ricerca.

I colossi del settore, Google (di proprietà di Alphabet) e Microsoft (proprietaria di Bing), non si sono ancora espressi in merito. Tuttavia, all’inizio di quest’anno, l’autorità di regolamentazione ha implementato codici di sicurezza per vari servizi Internet, inclusi social media, applicazioni per smartphone e fornitori di apparecchiature. Questi codici entreranno in vigore alla fine del 2023.

Il commissario per la sicurezza elettronica sta attualmente lavorando allo sviluppo di codici di sicurezza per l'archiviazione su Internet e i servizi di messaggistica privata. Tuttavia, questi codici incontrano la resistenza dei difensori della privacy di tutto il mondo.

Questa iniziativa dell’Australia riflette l’urgenza di affrontare la diffusione di materiale pedopornografico attraverso la tecnologia dell’intelligenza artificiale. Richiedendo ai motori di ricerca di impedire attivamente la condivisione di tali contenuti e vietando la creazione di deepfake, il Paese mira a salvaguardare il proprio ambiente online da questi materiali inquietanti e dannosi.

