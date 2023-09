L’Australia adotta misure per impedire la condivisione di materiale pedopornografico generato dall’intelligenza artificiale

L’Australia sta implementando nuove misure per prevenire la condivisione di materiale pedopornografico creato dall’intelligenza artificiale (AI). L'autorità nazionale di regolamentazione di Internet, la commissaria per la sicurezza elettronica Julie Inman Grant, ha annunciato che un nuovo codice è stato redatto dai giganti del settore Google e Bing, su richiesta del governo. Questo codice richiederà ai motori di ricerca di garantire che tali contenuti non appaiano nei risultati di ricerca. Inoltre, impedirà alle funzioni di intelligenza artificiale all’interno dei motori di ricerca di generare versioni sintetiche del materiale, comunemente note come deepfake.

Secondo Inman Grant, la rapida crescita della tecnologia dell’intelligenza artificiale generativa ha colto il mondo alla sprovvista. Di conseguenza, il codice esistente redatto da Google e Bing non copriva i contenuti generati dall’intelligenza artificiale, rendendo necessario un codice rivisto. Inman Grant ha dichiarato: “Quando i più grandi attori del settore hanno annunciato che avrebbero integrato l’intelligenza artificiale generativa nelle loro funzioni di ricerca, avevamo una bozza di codice che chiaramente non era più adatta allo scopo. Abbiamo chiesto all’industria di fare un altro tentativo”.

L’implementazione di questo nuovo codice evidenzia come il panorama normativo e legale che circonda le piattaforme Internet venga rimodellato dal crescente utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale in grado di generare automaticamente contenuti realistici. Google e Microsoft, la società madre di Bing, non si sono ancora espressi in merito.

Oltre ad affrontare i contenuti generati dall’intelligenza artificiale, l’autorità di regolamentazione australiana ha precedentemente registrato codici di sicurezza per vari servizi Internet, inclusi social media e applicazioni per smartphone. Questi codici entreranno in vigore alla fine del 2023. È in corso anche lo sviluppo di codici di sicurezza per l’archiviazione su Internet e i servizi di messaggistica privata, ma ha incontrato resistenza da parte dei difensori della privacy a livello globale.

Fonte:

– [Articolo fonte](inserisci qui l'URL della fonte) – [Testo collegamento](inserisci qui il testo del collegamento)