Secondo una ricerca, meno della metà degli australiani possiede telefoni 5G

Secondo una recente ricerca condotta dal sito di comparazione prezzi Finder, solo il 46% degli australiani che utilizzano telefoni cellulari possiede un dispositivo in grado di ricevere una connessione 5G. Questo risultato si basa sul Consumer Sentiment Tracker, un sondaggio dal vivo condotto su oltre 53,000 australiani. Dal sondaggio è inoltre emerso che il 24% degli intervistati non desidera la copertura 5G, mentre l’8% ha ammesso di non sapere cosa sia il 5G. Tuttavia, il 22% dei partecipanti ha espresso il desiderio di passare in futuro a un telefono 5G.

Inoltre, la ricerca arriva in un momento in cui le reti 3G si stanno avvicinando alla fine. Le principali società di telecomunicazioni in Australia, come Vodafone, Telstra e Optus, hanno annunciato l’intenzione di chiudere le loro reti 3G e riorganizzare la tecnologia per migliorare le loro nuove reti 4G e 5G. Vodafone chiuderà la sua rete 3G entro il 15 dicembre, seguita da Telstra nel giugno 2024 e Optus nel settembre 2024.

Gli esperti suggeriscono che le persone con dispositivi più vecchi dovranno aggiornarsi presto o rischieranno di perdere la connettività. Ciò include anche i possessori di iPhone, poiché i modelli precedenti all'iPhone 6 avranno accesso solo al 3G, che non sarà più supportato l'anno prossimo. La chiusura del 3G avrà un impatto anche sui dispositivi non telefonici, come sistemi di sicurezza, allarmi medici, macchine EFTPOS e sistemi di avvio remoto di alcune automobili. Si consiglia alle persone che fanno affidamento su tali dispositivi di verificare con i propri produttori o fornitori di rete per determinare se saranno interessati.

Tuttavia, chi ha acquistato il cellulare negli ultimi anni non deve preoccuparsi, perché anche se i suoi dispositivi non supportano il 5G, non saranno interessati dalla disattivazione del 3G. Le reti mobili vengono in genere aggiornate ogni decennio circa, mentre le reti più vecchie vengono gradualmente eliminate. Il 5G, la quinta generazione di reti mobili, è stato introdotto per la prima volta nel 2019 e si prevede che il 6G sarà introdotto entro la fine del decennio.

Nel complesso, la ricerca evidenzia l’attuale panorama della connettività mobile in Australia, con meno della metà della popolazione che utilizza telefoni 5G. Con l’avanzare della tecnologia, diventa fondamentale per le persone mantenere aggiornati i propri dispositivi per garantire una connettività ininterrotta e l’accesso alle funzionalità di rete più recenti.

