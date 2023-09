La Biblioteca della contea di Augusta offre corsi di alfabetizzazione tecnica

La Biblioteca della contea di Augusta a Fishersville, in Virginia, offrirà corsi di alfabetizzazione tecnica questo autunno per soddisfare persone di tutti i livelli. Nel mercato del lavoro odierno, sempre più virtuale, vi è una crescente necessità di competenze di alfabetizzazione digitale per garantire che le persone siano dotate delle competenze tecnologiche necessarie. Queste competenze spaziano dalle attività di base come l'invio di e-mail alla protezione dalle truffe informatiche e dai tentativi di phishing.

Con il supporto di un fondo di sovvenzione AT&T, la Biblioteca della contea di Augusta mira a collaborare con la comunità per offrire sia conoscenze digitali generali che competenze specialistiche. Rachael Phillips, responsabile dei servizi per adulti della biblioteca, sottolinea l'importanza dell'alfabetizzazione digitale nella società di oggi. Senza queste competenze, le persone possono rimanere indietro nel mercato del lavoro e avere difficoltà con le attività quotidiane in un mondo guidato dalla tecnologia.

Le lezioni offerte dalla Biblioteca della Contea di Augusta saranno gratuite, ma i posti saranno limitati. Phillips incoraggia chiunque sia interessato a partecipare a visitare il sito web della biblioteca o chiamare per programmare. Le lezioni si concentreranno sulle basi della sicurezza informatica, sull'introduzione a dispositivi come Android e Apple e sullo sviluppo delle competenze di base dell'alfabetizzazione digitale.

Questi corsi sono particolarmente utili per le persone anziane e per coloro che rientrano nella comunità. Phillips spiega che molte persone hanno difficoltà a imparare a utilizzare i dispositivi Internet, il che può provocare scoraggiamento durante la ricerca di lavoro e le attività quotidiane. Offrendo questi corsi, la Biblioteca della contea di Augusta cerca di colmare il divario digitale e garantire che i membri della comunità abbiano le competenze necessarie per prosperare in un mondo sempre più digitale.

In conclusione, la Biblioteca della contea di Augusta riconosce l'importanza delle competenze di alfabetizzazione digitale e mira a fornire risorse e corsi per aiutare le persone ad acquisire o rafforzare tali competenze. Con il sostegno della comunità e del fondo di sovvenzione AT&T, la biblioteca sta rendendo l'alfabetizzazione digitale accessibile a tutti, indipendentemente dal livello di competenza o dall'età.

Fonte: WHSV (nessun URL fornito)