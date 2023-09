Rivoluzionare la chirurgia cerebrale con l’endoscopia aumentata

I ricercatori della Johns Hopkins University e la società di dispositivi medici Medtronic stanno collaborando per sviluppare un sistema di guida in tempo reale per la chirurgia cerebrale utilizzando l’endoscopia aumentata. Questa tecnica innovativa sfrutta la tecnologia di localizzazione e mappatura simultanea (SLAM), originariamente utilizzata nelle auto a guida autonoma, per creare un modello 3D dell’area chirurgica in tempo reale. Sovrapponendo questo modello al feed video dal vivo del chirurgo, le strutture cruciali possono essere visualizzate con eccezionale precisione durante la procedura.

I tradizionali sistemi di navigazione chirurgica spesso richiedono procedure invasive come il bloccaggio e il bloccaggio per stabilizzare la testa del paziente. Questi metodi possono portare a complicazioni e tempi di recupero prolungati. Con l'endoscopia aumentata non sono necessarie apparecchiature aggiuntive, riducendo al minimo il disagio del paziente ed eliminando i rischi associati all'imaging dal vivo prolungato.

L'algoritmo del gruppo di ricerca tiene traccia dei dettagli visivi in ​​ciascun fotogramma del feed video dell'endoscopio, consentendo la determinazione precisa della posizione e dell'orientamento dell'endoscopio. Il modello 3D risultante viene quindi proiettato sul feed video del mondo reale, consentendo ai chirurghi di visualizzare strutture specifiche con precisione submillimetrica. Questo metodo non solo migliora la precisione chirurgica, ma è anche più di 16 volte più veloce delle precedenti tecniche di visione artificiale.

Il potenziale impatto dell’endoscopia aumentata si estende oltre la neurochirurgia. Le procedure endoscopiche in varie discipline mediche potrebbero trarre vantaggio da questo metodo di visualizzazione avanzato. Riducendo le complicanze e accorciando la durata dell'intervento chirurgico, l'endoscopia aumentata ha il potenziale di migliorare l'efficienza chirurgica e i risultati per i pazienti.

Il gruppo di ricerca sta collaborando con i neurochirurghi del Johns Hopkins Hospital per perfezionare e convalidare il loro metodo per l'uso reale in sala operatoria. Stanno anche esplorando l’integrazione dell’intelligenza artificiale e dell’apprendimento automatico per migliorare ulteriormente la velocità e la precisione del loro algoritmo nelle iterazioni future.

L’autore principale dello studio, Prasad Vagdargi, sottolinea l’importanza dei loro risultati, affermando che l’endoscopia aumentata è una tecnologia il cui tempo è giunto.

Fonti: Johns Hopkins University, Medtronic plc