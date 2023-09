Audemars Piguet presenta nuove uscite in cinque collezioni

By

Audemars Piguet ha recentemente introdotto una gamma di nuovi orologi in cinque diverse collezioni, dimostrando il proprio impegno per l'innovazione e l'artigianato. Tra i punti salienti ci sono il Royal Oak “Jumbo” Extra-Thin, il Royal Oak di alta gioielleria, il Royal Oak “Jumbo” Extra-Thin Openworked, il Royal Oak Offshore Chronograph Ceramic e il Royal Oak Minute Repeater Supersonnerie.

Il Royal Oak “Jumbo” Extra-Thin ora presenta l'uso di titanio e vetro metallico sfuso (BMG) nella sua costruzione, conferendogli un aspetto unico e all'avanguardia. La combinazione di questi materiali è stata vista per la prima volta nell'offerta Only Watch 2021 del marchio e ora è stata incorporata nella collezione regolare. La nuova edizione è animata dal calibro 7121, che sostituisce il precedente calibro 2121.

Per coloro che preferiscono un tocco di lusso, Audemars Piguet ha introdotto quattro versioni di alta gioielleria del classico Royal Oak. Questi modelli presentano la rara e altamente tecnica ambientazione neve, che aggiunge un effetto luminoso al design iconico. Disponibili in oro bianco o rosa 18 carati e in due misure, questi segnatempo uniscono eleganza e vestibilità.

In continuazione della celebrazione del 50° anniversario del Royal Oak, il marchio ha lanciato il Royal Oak “Jumbo” Extra-Thin Openworked in oro giallo. Questa nuova aggiunta conserva lo stesso DNA delle versioni in oro rosa e acciaio inossidabile precedentemente rilasciate, con particolare attenzione alla trasparenza e alla sofisticata lavorazione artigianale. Il movimento utilizzato è il calibro 7124, notevolmente sottile con soli 2.7 mm.

Per commemorare il 30° anniversario del Royal Oak Offshore, Audemars Piguet ha presentato due nuovi modelli in ceramica, titanio e oro. Questi segnatempo reinterpretano la Ref. 2020. 26405CE e sono alimentati dal calibro 4401, un movimento cronografico integrato a carica automatica con funzione flyback.

Infine, per chi cerca l'eccellenza tecnica, Audemars Piguet presenta per la prima volta due nuove versioni del Royal Oak Minute Repeater Supersonnerie in ceramica nera. Questi orologi sono dotati della tecnologia brevettata Supersonnerie del marchio, che garantisce prestazioni acustiche eccezionali. Animati dal calibro 2953, questi segnatempo combinano tecnologia avanzata e finiture tradizionali.

Audemars Piguet continua ad ampliare i confini dell'orologeria con le sue ultime uscite, offrendo agli appassionati una vasta gamma di opzioni che mettono in mostra sia la loro competenza tecnica che il loro talento artistico.

Fonte:

– Articolo: HODINKEE – Presentazione: Audemars Piguet Royal Oak Collection 2022

– Immagini: Audemars Piguet