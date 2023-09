Atari acquisirà il Retro Gaming Forum AtariAge: cosa significa per la comunità

By

Atari, l'iconica società di giochi nota per i suoi giochi e console retrò, ha annunciato l'acquisizione di AtariAge, un popolare forum di giochi retrò e archivio di hardware Atari obsoleto. Mentre alcuni nella comunità dei videogiochi potrebbero essere più entusiasti delle prossime uscite come Starfield e Baldur's Gate 3, c'è ancora un numero significativo di appassionati che ricordano con affetto i "bei vecchi tempi" dei giochi di dimensioni kilobyte e delle console con pannelli in legno.

L'acquisizione di AtariAge segnala l'impegno di Atari nel preservare la propria proprietà intellettuale e nell'espandere i giochi disponibili per il proprio hardware. Albert Yarusso, il fondatore di AtariAge, fungerà ora da storico interno di Atari, garantendo l'autenticità delle versioni retrò dell'azienda. Atari ha anche rassicurato la comunità che non censurerà i discorsi sui forum e prevede di implementare una nuova infrastruttura di e-commerce.

La maggior parte della comunità ha risposto positivamente all'acquisizione, comprendendo che il continuo supporto di una piattaforma obsoleta richiede una monetizzazione sostenibile. Tuttavia, ci sono alcune preoccupazioni espresse dagli utenti che temono l'integrazione degli interessi commerciali e l'impatto sulla cultura della comunità.

Atari ha preso atto di queste preoccupazioni e ha chiesto alla community di mantenere una mente aperta, esprimendo l'impegno a smentire nel tempo ogni dubbio. L'acquisizione sembra inevitabile, visti i recenti sforzi di Atari per far rivivere la sua iconica console 2600 e il suo interesse nello sviluppo di contenuti originali per essa.

Questa acquisizione rappresenta un passo significativo per Atari, poiché rafforza la sua posizione nel mercato dei giochi retrò e amplia le sue risorse per preservare e celebrare la sua eredità videoludica.

