Astranis fornirà l'accesso a Internet al Messico con due satelliti

Astranis, una startup specializzata nella costruzione e gestione di piccoli satelliti a banda larga, ha svelato i suoi piani per portare l'accesso a Internet in Messico. La società ha collaborato con il fornitore di servizi Internet messicano Apco Networks per lanciare due satelliti il ​​prossimo anno, che offriranno connettività a banda larga a un massimo di 5 milioni di persone. Questa partnership era stata inizialmente annunciata a marzo, ma il numero esatto di persone da servire è stato rivelato solo di recente.

In Messico oltre il 30% della popolazione, circa 38 milioni di persone, attualmente non ha accesso a Internet. Le comunità remote e rurali spesso fanno affidamento sulla tecnologia satellitare per la connettività poiché i metodi tradizionali come i cavi in ​​fibra ottica pongono sfide nel terreno montuoso del paese. Il CEO di Astranis, John Gedmark, ha dichiarato che la società sta valutando la possibilità di lanciare ulteriori satelliti per raggiungere i restanti 33 milioni di persone in Messico che ancora non dispongono di una connessione Internet affidabile.

Astranis opera stabilendo partnership con le principali società di telecomunicazioni piuttosto che offrendo abbonamenti individuali come Starlink del concorrente SpaceX. Questo approccio consente ad Astranis di connettere grandi gruppi di persone contemporaneamente. Gedmark ha spiegato che un metodo efficiente consiste nell'utilizzare collegamenti satellitari dedicati per connettere torri cellulari o hotspot WiFi, servendo così un numero significativo di utenti in una determinata area.

Apco Networks, in collaborazione con Astranis, fornirà vari tipi di connettività, inclusi siti WiFi dedicati, backhaul per il servizio cellulare rurale e connessioni Internet dirette all'azienda. Anche se la data precisa di lancio deve ancora essere confermata, i due satelliti per il Messico dovrebbero essere schierati nell’ultima parte del 2024, insieme a un satellite Astranis dedicato alle Filippine.

Inoltre, Astranis prevede di lanciare un satellite di backup chiamato UtilitySat entro la fine dell’anno. Questa missione trasporterà anche altri tre satelliti Astranis per la connettività WiFi su imbarcazioni e aerei, nonché il fornitore peruviano di servizi cellulari di backhaul Grupo Andesat.

