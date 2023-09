Il programma Valkyrie LMH è pronto a tornare con la partnership tra Aston e Heart of Racing

Dopo più di tre anni di pausa, il programma Valkyrie LMH sarà riattivato attraverso una partnership tra Aston Martin e il team statunitense Heart of Racing. Secondo quanto riferito, Aston Martin e Heart of Racing stanno chiudendo un accordo per portare la vettura Valkyrie LMH in pista nel 2021.

L'Aston Martin è in trattative con i fornitori e sta mettendo insieme un team per supervisionare il programma, incluso l'ex direttore tecnico della Williams F1 Adam Carter. Sebbene Aston Martin non abbia confermato il rilancio della Valkyrie LMH, la società ha sottolineato il suo DNA da corsa sportiva e il suo impegno nel valutare le opzioni nel panorama in evoluzione degli sport motoristici.

Il direttore del team Heart of Racing, Ian James, ha espresso il desiderio del team di salire nella classe più alta delle corse automobilistiche internazionali, ma ha dichiarato che nessun accordo è stato ancora raggiunto o firmato. Quest'anno Heart of Racing si è già espanso nel Campionato Mondiale Endurance (WEC) con l'Aston Martin.

Si prevede che l'auto da corsa Valkyrie gareggerà sia nel WEC che nell'International Motor Sports Association (IMSA). L'auto sarà alimentata da un motore V6.5 da 12 ​​litri sviluppato in collaborazione con Cosworth, simile al motore utilizzato nella versione stradale della Valkyrie.

Il programma Valkyrie è stato sospeso quando le auto LMDh basate su LMP2 sono state incorporate nella divisione Hypercar del WEC. Tuttavia, l'Aston Martin ha deciso di rilanciare il programma seguendo le indicazioni di Lawrence Stroll, proprietario dell'Aston Martin, riguardo ad un ritorno di alto livello a Le Mans.

L'ultima partecipazione di Aston Martin nella classe regina a Le Mans è stata con la LMP1 scoperta AMR-One nel 2011. Il programma Valkyrie è separato dall'attività dell'Aston Martin Racing che ha sviluppato la coupé DBR1/2 P1 basata su Lola.

