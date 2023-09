Assassin's Creed Mirage: un ritorno alle origini del franchise

Assassin's Creed ha visto alcuni cambiamenti negli ultimi anni, con giochi come Odyssey e Valhalla che si sono discostati dagli elementi fondamentali che hanno reso la serie così speciale. Tuttavia, il prossimo capitolo, Mirage, sembra riportare il franchise alle sue radici nel miglior modo possibile.

Una delle caratteristiche distintive di Mirage è la sua ambientazione. Sono finiti gli ampi ambienti open-world dei giochi precedenti, sostituiti da una Baghdad densa e vibrante. La città stessa sembra viva e piena di carattere, con strade animate, un vivace bazar e tetti interconnessi. Esplorare questo parco giochi iper-dettagliato è un piacere e la città sembra davvero avere un carattere proprio.

Mirage introduce anche un sistema di notorietà rinnovato, rendendo più difficile evitare il rilevamento. Le guardie reagiscono alla tua presenza e i civili ti indicheranno se non ti confondi. Più problemi causi, più nemici dovrai affrontare, inclusi arcieri e guardie pesantemente corazzate. Questo sistema aggiunge una sfida divertente al gioco e riporta l'atmosfera classica di Assassin's Creed.

Il combattimento in Mirage mantiene alcune meccaniche delle voci recenti, ma con miglioramenti. I livelli dei nemici e i numeri dei danni sono stati sostituiti da barre della salute, contrattacchi e tiri per schivare. Il combattimento sembra più impegnativo e reattivo, richiedendo strategia e tempismo preciso. Il combattimento furtivo, in particolare, brilla in Mirage. Muoversi nell'ombra e restare nascosti è gratificante e coinvolgente, e ricorda i primi giorni della serie.

Assassin's Creed Mirage riporta la serie alle sue radici incentrate sullo stealth e cattura ciò che ha reso il franchise così popolare in primo luogo. Anche se ad alcuni potrebbero mancare gli elementi dei giochi di ruolo, l'ambientazione mirata, i controlli intuitivi e il divertente gameplay stealth offrono un ritorno alla forma per la serie.

