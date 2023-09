By

Assassin's Creed Mirage segna un ritorno al formato d'azione stealth originale da cui è nata la serie. A differenza dei suoi recenti predecessori, che tendevano al gameplay di un gioco di ruolo d'azione, Mirage riporta i giocatori in Medio Oriente con le sue labirintiche strade cittadine e l'enfasi sullo stealth e sul parkour.

Sono finiti i livelli di danno di armi e armature e gli ampi spazi aperti. Mirage incoraggia i giocatori a mantenere un profilo basso, a spostarsi sui tetti e a fare affidamento sugli strumenti e sull'assistenza dei cittadini per creare opportunità di infiltrazione. Il gioco trova un equilibrio tra esplorazione di luoghi, pianificazione, indagine e impegno in un appariscente gioco di spada.

Mirage segue la storia del protagonista Basim, un ladro di strada diventato assassino, mentre intraprende varie missioni, sia principali che secondarie, per raccogliere informazioni e assassinare obiettivi. Il gioco si concentra sulle fasi di pianificazione e indagine di queste missioni, iniettando un senso di lavoro investigativo nel gameplay.

Il design degli obiettivi di Mirage consente ai giocatori di fare affidamento su indizi contestuali invece che su indicatori specifici, incoraggiandoli a prestare maggiore attenzione a ciò che li circonda e ad immergersi nell'ambiente di gioco. L'assenza di una minimappa potenzia ulteriormente questo effetto.

Le località cittadine di Mirage pongono ai giocatori la sfida di trovare approcci liberi alla furtività e alla pianificazione strategica. Con strade fitte e raggruppate, anche le aree più piccole e ristrette sembrano fortezze impenetrabili. I giocatori devono osservare i percorsi di guardia, utilizzare le distrazioni e abbattere strategicamente i nemici per progredire nelle missioni.

Il borseggio diventa un'abilità essenziale in Mirage, premiando i giocatori con denaro e gettoni che possono essere utilizzati per acquistare favori, corrompere guardie e sbloccare nuove opzioni e percorsi. Inoltre, strumenti come bombe fumogene e coltelli, nonché la nuova abilità Assassin Focus, che consente a Basim di teletrasportarsi e assassinare più bersagli contemporaneamente, aiutano a superare gli impegnativi incontri con i nemici.

Assassin's Creed Mirage riporta con successo la serie alle sue radici, offrendo un'esperienza stealth coinvolgente e coinvolgente che richiama il divertimento e l'atmosfera dei giochi originali.

Fonte:

– Articolo originale: GamesHub tramite Ubisoft