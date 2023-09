Assassin's Creed Mirage: ritorno al gameplay del detective

By

Assassin's Creed Mirage offre un ritorno alle radici della serie, concentrandosi sulla furtività sociale e sull'investigazione. Il gioco funge da ripristino e potenziale correzione di rotta per il franchise. L'esperienza di gioco iniziale mette in mostra gli elementi familiari che hanno reso popolare Assassin's Creed, evidenziando anche il motivo per cui la serie si è evoluta nel tempo.

L'anteprima del gioco è composta da tre capitoli non consecutivi. Nel primo capitolo, i giocatori esplorano le strade di Baghdad nei panni di Basim Ibn Ishaq, un talentuoso ladro di strada che in seguito diventerà un mentore nel Valhalla. Il gameplay prevede di fare commissioni, borseggiare e attraversare i tetti di una città meravigliosamente dettagliata.

La demo scoraggia le missioni secondarie ma consente ai giocatori di interagire con i vicini e gli altri ladri di Basim, insieme ai gatti della città. L'atmosfera intima di questi capitoli iniziali cattura l'essenza del miglior capitolo della serie, Origins. La mappa del gioco include Baghdad, nonché province periferiche e aree instabili, offrendo ai giocatori l'opportunità di esplorare un vasto mondo.

Il secondo capitolo introduce l'iniziazione di Basim agli Occulti, la sua prima forgiatura di spade e il sistema di combattimento di Mirage. Il combattimento, sebbene visivamente accattivante, segue uno schema familiare di attacco, schivata, parata e contrattacco. Sebbene la coreografia sia unica, la meccanica sembra simile ai capitoli precedenti della serie.

Il capitolo finale e più lungo immerge i giocatori in una missione in più fasi. Nei panni di Basim, l'obiettivo è assassinare un potente mercante che arriva a Baghdad in circostanze sospette. Questa missione richiede la raccolta di informazioni a livello locale, che ricorda i precedenti giochi di Assassin's Creed.

Mirage enfatizza il ruolo di Basim come detective e figura alla Robin Hood, utilizzando il suo legame con la gente di Baghdad per raggiungere i suoi obiettivi. Tuttavia, le meccaniche di gioco possono essere complicate, con problemi nell'arrampicarsi sui muri e nel saltare involontari. La meccanica di attraversamento a volte interferisce con le sequenze invisibili, rivelando involontariamente la posizione del giocatore.

Nonostante questi difetti, Assassin's Creed Mirage offre un ritorno nostalgico al gameplay poliziesco della serie, fornendo un rinfrescante cambio di ritmo rispetto ai recenti capitoli incentrati su mondi enormi e sistemi di progressione.

