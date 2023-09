Assassin's Creed Mirage: un ritorno alle radici della serie Assassin's Creed

Assassin's Creed Mirage segna una pietra miliare significativa per Ubisoft Bordeaux, poiché è la prima volta che lo studio guida lo sviluppo di una versione completa del gioco. Conosciuta per il suo lavoro sul DLC Wrath of the Druids di Valhalla, Bordeaux è stata scelta per sviluppare Mirage, più snello e mirato, che originariamente doveva essere un DLC per Valhalla prima di diventare un'avventura a sé stante. Ambientato nella storica città di Baghdad, Mirage mira a tornare alle radici della serie Assassin's Creed e rendere omaggio al gioco originale.

Uno degli aspetti chiave di Mirage è la sua enfasi sulla furtività e sull'esplorazione, riportando il classico gameplay di Assassin's Creed. La fusione sociale è tornata, consentendo ai giocatori di mimetizzarsi perfettamente tra la folla e navigare nelle trafficate strade della Round City di Baghdad. Anche il parkour è una caratteristica importante, poiché i giocatori possono attraversare la città utilizzando i tetti ed eseguire mosse acrobatiche per evitare il combattimento. Inoltre, è disponibile il viaggio veloce verso punti di vista sincronizzati per coloro che preferiscono una modalità di trasporto più veloce.

La stessa Round City è un'ambientazione impressionante, caratterizzata da canali, vegetazione e quartieri distinti con un'architettura che ricorda il primo gioco di Assassin's Creed. Ogni distretto offre un'esperienza unica, come Karkh, una vivace città mercato, e Abbasiyah, sede della Casa della Saggezza dove gli studiosi studiano matematica e filosofia. L'attenzione ai dettagli nel design della città si aggiunge all'esperienza coinvolgente di Mirage.

Oltre alla città, Mirage introduce anche aree conosciute come The Wilderness, fornendo un ambiente più aperto ed espansivo simile ai moderni giochi di Assassin's Creed. Queste aree offrono un rinfrescante cambio di ritmo e non sono necessarie da esplorare per l'esperienza narrativa principale di Mirage. Sia che i giocatori preferiscano gli ambienti urbani ristretti o l'aperta natura selvaggia, Mirage offre il meglio di entrambi i mondi.

Sebbene Mirage si concentri principalmente sulle esperienze di Basim Ibn Ishaq a Baghdad, ci sono anche momenti ambientati nella trama moderna. Tuttavia, questi momenti sono limitati e l'enfasi principale è sul viaggio di Basim. Un altro luogo degno di nota nel gioco è la fortezza di Alamut, che funge da campo di addestramento per gli Occulti e presenta cenni alla tradizione precedente di Assassin's Creed.

Mirage introduce nuove meccaniche di gioco come un sistema di notorietà, in cui gli NPC reagiranno alle azioni del giocatore. Compiti falliti come il borseggio possono far sì che gli NPC allertino le guardie e aumentino il livello di notorietà del giocatore. Per evitare di essere scoperti, i giocatori possono impiegare strategie come corrompere i musicisti per creare distrazioni o impegnarsi in un combattimento come ultima risorsa.

Assassin's Creed Mirage offre qualcosa sia ai fan di lunga data che ai nuovi arrivati ​​​​nel franchise. I fan apprezzeranno le uova di Pasqua e i riferimenti alla più ampia tradizione di Assassin's Creed, mentre i nuovi arrivati ​​potranno tuffarsi nella serie con Mirage come prima esperienza. Concentrandosi sullo stealth, sul parkour e sul ritorno alle origini della serie, Mirage è destinato a offrire un'avventura emozionante e coinvolgente di Assassin's Creed.

