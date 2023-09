By

Il rilascio delle prime anteprime di Assassin's Creed Mirage suggerisce che il gioco segnerà il tanto atteso ritorno alle radici della serie di narrativa storica. Nel corso degli anni, il franchise di Assassin's Creed si è espanso oltre le sue premesse originali, diventando pieno di trame complesse, mappe confuse, gameplay lungo e numerose missioni secondarie. Tuttavia, Mirage sembra cambiare la situazione offrendo un'esperienza snella e incentrata sullo stealth.

Mirage funge da prequel del suo predecessore, Valhalla, ed è incentrato sul ladro del IX secolo e reincarnazione mitologica sovrumana, Basim Ibn Ishaq, mentre naviga attraverso la vivace città di Baghdad. Ubisoft ha promesso che Mirage sarebbe stato più "intimo", con un tempo di gioco più breve di circa 9 ore e una trama più lineare rispetto a Valhalla.

Le prime reazioni dei giocatori sono state ampiamente positive. Le anteprime evidenziano il ritorno del classico gameplay stealth di Assassin's Creed, con una mappa più mirata che non travolge i giocatori con una moltitudine di icone. IGN descrive il gioco come un tentativo di riportare la serie alle sue radici nel miglior modo possibile, mentre GameRant afferma che Mirage premia sia la pura azione furtiva sia il metodo "è furtivo se nessuno è vivo per raccontarlo".

Tuttavia, alcuni critici notano che il sistema di combattimento di Mirage sembra semplice e privo di innovazione. Il combattimento consiste nella stessa routine familiare di attacco, schivata, parata e contrattacco vista in molti giochi in terza persona. Anche l'albero delle abilità sembra poco interessante, concentrandosi sui miglioramenti del compagno aquila del protagonista e sulla gestione dell'inventario piuttosto che sull'introduzione di nuove entusiasmanti abilità.

Nonostante questi piccoli inconvenienti, le impressioni generali suggeriscono che Mirage cattura l'essenza di ciò che ha reso popolare la serie Assassin's Creed. La sua nuova ambientazione e l'enfasi sulle meccaniche di social stealth offrono un'esperienza nostalgica per i fan che cercavano un ritorno alle radici del franchise.

Assassin's Creed Mirage uscirà il 5 ottobre per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Windows.

