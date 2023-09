Il divieto cinese degli iPhone pesa sui titoli asiatici

Si prevede che i titoli azionari asiatici seguiranno un calo guidato dalla tecnologia a Wall Street mentre crescono le preoccupazioni per l'impatto del divieto cinese sugli iPhone di Apple. I parametri di riferimento azionari in Giappone e Hong Kong sono diminuiti, mentre quelli per Australia e Stati Uniti rimangono stabili nelle prime fasi degli scambi asiatici. Il Nasdaq 100 è crollato mentre le azioni Apple sono crollate, cancellando un valore di 190 miliardi di dollari. Il divieto cinese sugli iPhone è destinato ad estendersi alle agenzie sostenute dal governo, alle società statali e a varie imprese statali e organizzazioni controllate dal governo. Ciò pone sfide non solo per Apple ma anche per altre importanti aziende tecnologiche che fanno molto affidamento sulla Cina.

Anche se è improbabile che Apple debba affrontare un impatto finanziario significativo derivante dalle restrizioni, poiché i funzionari governativi probabilmente stavano già evitando i prodotti dell’azienda, le conseguenze più ampie potrebbero influenzare i posti di lavoro nel paese in cui viene assemblata la maggior parte degli iPhone. La continua crescita del settore tecnologico, guidata dall’intelligenza artificiale e dalle speculazioni sugli aumenti dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve, ha portato a valutazioni eccessive. Alcuni esperti suggeriscono che il settore è maturo per una correzione.

I trader stanno inoltre osservando attentamente i dati economici statunitensi, in particolare i dati solidi sulle richieste di sussidio di disoccupazione che rafforzano la tesi a favore della Fed di mantenere tassi di interesse elevati. I funzionari della Federal Reserve dovranno analizzare i dati per decidere sul futuro dei tassi di interesse. Nel frattempo, l’euro si è ritirato a causa della debole crescita nell’Eurozona, e lo yuan onshore ha raggiunto il minimo da quasi 16 anni in un contesto di crescente pessimismo verso l’economia cinese. Anche i prezzi del petrolio sono diminuiti per il secondo giorno consecutivo dopo un rally durato nove sessioni.

In sintesi, il divieto cinese degli iPhone ha sollevato preoccupazioni nel settore tecnologico, portando ad un calo delle azioni asiatiche. L’impatto su Apple potrebbe essere limitato, ma le ripercussioni più ampie per le aziende tecnologiche che fanno affidamento sulla Cina potrebbero essere significative. Inoltre, altri fattori, come le valutazioni eccessive e i dati economici statunitensi, stanno contribuendo alla volatilità del mercato.