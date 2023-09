Cooperazione tra Giappone e ASEAN nella trasformazione digitale

By

Nell'era digitale di oggi, il mondo sta sperimentando un aumento del tecno-nazionalismo, del protezionismo e della frammentazione delle tecnologie. Alla luce di queste sfide, la cooperazione tra il Giappone e l’Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) nel settore della trasformazione digitale potrebbe essere determinante per stabilire regole multilaterali sulla governance digitale.

Maria Monica Wihardja, visiting fellow presso l’ISEAS-Yusof Ishak Institute di Singapore, ritiene che questa collaborazione abbia il potenziale per fungere da fulcro per affrontare efficacemente le questioni sopra menzionate. Wihardja, che ha ricevuto nel 2023 la borsa di studio Nikkei Asia per promettenti ricercatori ed economisti dell’ASEAN, della Cina e dell’India, sottolinea l’importanza di stabilire regole multilaterali per garantire un approccio coerente e inclusivo alla governance digitale.

La trasformazione digitale comprende i profondi cambiamenti apportati dall’adozione e dall’integrazione delle tecnologie digitali in vari aspetti della società e dell’economia. Comprende progressi in settori quali l’analisi dei dati, l’intelligenza artificiale, il cloud computing e l’Internet delle cose. Questi progressi tecnologici hanno il potenziale per stimolare la crescita economica, aumentare la produttività e migliorare la qualità della vita.

Tuttavia, l’ascesa del tecno-nazionalismo e del protezionismo pone sfide significative all’economia digitale globale. I paesi danno sempre più priorità ai propri interessi nazionali e implementano politiche che ostacolano il flusso globale di dati e tecnologie. Questa frammentazione delle tecnologie non solo minaccia l’innovazione, ma mina anche gli sforzi per affrontare questioni globali urgenti, come il cambiamento climatico e la salute pubblica.

Promuovendo la cooperazione tra il Giappone e l’ASEAN, una regione nota per il suo panorama digitale dinamico e la crescente economia digitale, è possibile sviluppare regole multilaterali sulla governance digitale. Questa collaborazione non solo promuoverebbe un approccio aperto e inclusivo alla trasformazione digitale, ma aiuterebbe anche a colmare il divario tra i diversi quadri normativi nazionali.

In conclusione, il partenariato tra Giappone e ASEAN nel settore della trasformazione digitale ha il potenziale per stabilire regole multilaterali sulla governance digitale. Questa collaborazione è fondamentale per superare le sfide poste dal crescente tecno-nazionalismo, dal protezionismo e dalla frammentazione delle tecnologie. Lavorando insieme, il Giappone e l’ASEAN possono garantire un approccio coerente e inclusivo alla governance digitale, guidando la crescita economica e affrontando le questioni globali.

Definizioni:

– Tecnonazionalismo: la priorità degli interessi nazionali nello sviluppo e nel controllo delle tecnologie emergenti.

– Protezionismo: l’imposizione di barriere commerciali e politiche per proteggere le industrie nazionali dalla concorrenza straniera.

