Il CEO di Google afferma che la ricerca e l'intelligenza artificiale restano al centro della missione dell'azienda

Il CEO di Google Sundar Pichai ha confermato che la ricerca e l'intelligenza artificiale (AI) continueranno a essere l'obiettivo principale della missione dell'azienda. In un post sul blog, Pichai ha sottolineato l'impegno di Google a diventare un'azienda al primo posto nell'intelligenza artificiale. Ha evidenziato diversi sviluppi chiave, tra cui la ricerca presso DeepMind, la creazione di Tensor Processing Units, il rilascio del chatbot AI Bard e la Search Generative Experience (SGE).

Mentre Google porta avanti le sue iniziative legate all’intelligenza artificiale, ha anche dovuto affrontare denunce e multe antitrust in varie giurisdizioni, in particolare negli Stati Uniti e nell’Unione Europea. Sono state sollevate preoccupazioni circa il dominio di Google nel settore della ricerca, nel settore della pubblicità online e nel mercato Android. L'azienda è stata colpita da multe ingenti e costretta a rivedere le proprie politiche sugli utenti Android a causa di azioni legali.

Inoltre, Google ha dovuto affrontare accuse di furto di dati personali e opere creative degli utenti per addestrare i suoi modelli di intelligenza artificiale, senza dare credito o compenso ai creatori originali. Tuttavia, Pichai ha affrontato queste preoccupazioni e ha promesso che l’evoluzione dell’intelligenza artificiale di Google sarà condotta in modo responsabile, tenendo conto dei potenziali rischi.

Pichai ha inoltre osservato che 15 prodotti Google servono oltre mezzo miliardo di persone e aziende, con sei prodotti che servono oltre 2 miliardi di utenti ciascuno. Android, invece, è presente su circa 3 miliardi di dispositivi in ​​tutto il mondo.

In termini di recenti prodotti basati sull’intelligenza artificiale, Pichai ha affermato che l’intelligenza artificiale generativa viene utilizzata da un milione di utenti in Google Workspace. La tecnologia viene utilizzata anche per affrontare esigenze critiche come la previsione delle inondazioni, la previsione della struttura delle proteine, la riduzione dell’inquinamento causato dalla plastica, la resistenza agli antibiotici, l’eradicazione della malaria e la mitigazione dei cambiamenti climatici nel settore aereo.

Nel complesso, il post sul blog di Pichai rafforza l'impegno di Google nei confronti della ricerca e dell'intelligenza artificiale e la sua ambizione di continuare a guidare l'innovazione in queste aree pur essendo consapevoli dei potenziali problemi e rischi.

