Il Summit Digitale di Valencia 2023: Plasmare il futuro con l'intelligenza artificiale

By

Il Valencia Digital Summit (VDS2023) è destinato a essere un evento rivoluzionario che fornirà preziose informazioni sul panorama attuale e futuro dell’intelligenza artificiale (AI). In quanto tecnologia trasformativa, l’intelligenza artificiale è rapidamente emersa come una forza potente nel guidare l’innovazione e nel rimodellare vari aspetti della società, compreso il benessere sociale, economico e istituzionale.

Organizzato da Startup Valencia, l'evento tecnologico internazionale si svolgerà il 26 e 27 ottobre presso la Città delle Arti e delle Scienze di Valencia, in Spagna. Riunirà esperti del settore, ricercatori, innovatori, accademici, investitori e leader istituzionali di tutto il mondo. Attraverso una serie di conferenze e dibattiti, il summit mira a mostrare come l’intelligenza artificiale sta diventando parte integrante delle nostre vite e fornire ai partecipanti approfondimenti sul futuro del lavoro, dell’istruzione, dell’evoluzione organizzativa e dell’assistenza sanitaria.

L’evento prevede panel e discussioni su diversi argomenti relativi all’intelligenza artificiale. Un panel, intitolato “Applicazioni innovative di intelligenza artificiale: soluzioni pionieristiche per il successo aziendale”, vedrà la partecipazione di esperti che condivideranno le loro esperienze nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale per migliorare la competitività nei rispettivi settori. Un altro panel, “AI Venture Capital: analisi delle tendenze e delle opportunità nel mercato dell’intelligenza artificiale”, esplorerà le opportunità di investimento nel dinamico mercato dell’intelligenza artificiale.

Il Summit Digitale di Valencia metterà in evidenza anche la convergenza tra tecnologia e creatività, l’impatto dell’innovazione e le tendenze future nei viaggi. Approfondirà il potenziale rivoluzionario dell’intelligenza artificiale nel supporto tecnico e affronterà importanti considerazioni etiche associate allo sfruttamento del potere dell’intelligenza artificiale sostenendo al tempo stesso i valori umani e il benessere sociale.

Si prevede che il vertice attirerà oltre 10,000 partecipanti provenienti da più di 80 paesi, tra cui 400 investitori internazionali con un portafoglio superiore a 8 miliardi di euro. Supportato da organizzazioni come HP, Telefónica, Banco Sabadell e il governo spagnolo, il summit fungerà da piattaforma per le startup per connettersi con investitori e collaboratori.

La crescita del Valencia Digital Summit è stata notevole, con un aumento del 1,500% dei partecipanti dal suo inizio nel 2018. Questa crescita ha consolidato l'ecosistema valenciano come il terzo più grande in Spagna in termini di volume di investimenti, con oltre 1,200 startup e più di 700 milioni di euro investiti negli ultimi anni.

Startup Valencia, l'organizzatore dell'evento, è un'organizzazione senza scopo di lucro dedicata alla promozione e alla rappresentanza dell'ecosistema tecnologico e dell'innovazione valenciano. Ha riunito oltre 350 associati e gode del sostegno di partner importanti come Google, HP, Banco Sabadell e Telefónica, tra gli altri.

Il Valencia Digital Summit 2023 promette di essere un evento rivoluzionario, che riunirà leader e visionari del settore per esplorare il vasto potenziale dell’intelligenza artificiale e il suo impatto sulla società. È destinato a dare forma al futuro dell’intelligenza artificiale e alla sua integrazione in vari settori negli anni a venire.

Fonte:

– Summit digitale di Valencia (VDS2023)

– Startup Valencia