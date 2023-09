Hypergryph annuncia il nuovo platform multigiocatore cooperativo e puzzle avventuroso: POPUCOM

By

Hypergryph, lo sviluppatore ed editore dietro il popolare gioco ibrido di gioco di ruolo e difesa della torre, Arknights, ha recentemente svelato il suo ultimo titolo, "POPUCOM". Previsto per essere rilasciato su PlayStation 4, PlayStation 5 e PC Windows, questo colorato platform multigiocatore di avventure puzzle cooperative offre ai giocatori un'esperienza di gioco unica ed emozionante.

Ambientato in un vibrante universo parallelo, POPUCOM mette i giocatori nei panni di un Rainbow Popper, un dispositivo utilizzato per combattere le dispettose creature Pomus sparando loro proiettili colorati. Abbinando tre Pomus dello stesso colore, i giocatori possono eliminare queste minacce e avanzare attraverso nuove fasi. Inoltre, i giocatori dovranno cronometrare correttamente i loro salti, cambiare i colori di conseguenza e attivare meccanismi unici per navigare attraverso le varie fasi.

Il mondo di POPUCOM introduce anche compagni reclutabili tra cui Rollo the Bomb, Captain Kitty, Barrier Bot e Power Kid, che aiuteranno i giocatori a risolvere enigmi. Il gioco offre modalità sia a schermo condiviso locale che cooperativa online con supporto cross-play, consentendo a un massimo di quattro giocatori di lavorare insieme per conquistare livelli di puzzle della piattaforma 3D e impegnarsi in minigiochi emozionanti.

Con grande entusiasmo, Hypergryph ha annunciato che POPUCOM sarà presentato al Tokyo Game Show 2023 (TGS 2023). I partecipanti all'evento avranno l'opportunità di dare una prima occhiata al gioco e persino di provare le demo durante la mostra. POPUCOM sarà lanciato sul PlayStation Store sia per PS4 che per PS5, nonché su PC Windows tramite Steam ed Epic Game Store. Anche se la data di uscita ufficiale deve ancora essere rivelata, i giocatori interessati possono visitare il sito ufficiale del gioco per ulteriori informazioni.

