L'aggiornamento watchOS 10 di Apple introduce funzionalità interessanti per Apple Watch Series 9

Apple ha annunciato che watchOS 10, l'ultimo aggiornamento per il suo smartwatch, sarà disponibile per il download il 18 settembre. Questo aggiornamento apporta modifiche significative all'interfaccia dell'orologio e introduce nuove funzionalità che migliorano l'esperienza dell'utente.

Una delle aggiunte chiave di watchOS 10 è l'introduzione dei widget, che Apple chiama sguardi. Gli utenti possono ora scorrere e personalizzare questi widget, semplificando l'accesso rapido alle informazioni. L'orologio ottiene anche un widget Smart Stack, basato sull'apprendimento automatico, che prevede e visualizza i widget più rilevanti per gli utenti durante il giorno.

Inoltre, watchOS 10 apporta miglioramenti alla funzionalità Siri sull’Apple Watch Series 9. I comandi Siri verranno ora elaborati sul dispositivo, garantendo una migliore privacy e consentendo agli utenti di porre domande relative ai dati personali di salute e fitness dall’app Salute.

L'aggiornamento include anche un nuovo chip a banda ultra larga (UWB) di seconda generazione, in grado di rilevare quando un HomePod si trova nelle vicinanze. Quando l'utente si avvicina a quattro metri da un HomePod con UWB, l'orologio avvia automaticamente la funzione Now Playing, consentendo agli utenti di controllare l'HomePod o ricevere suggerimenti dallo Smart Stack.

Apple ha anche migliorato le funzionalità di accessibilità in watchOS 10. Gli utenti possono ora toccare due volte le dita sulla stessa mano dell'orologio per eseguire varie azioni, come rispondere alle chiamate o accedere al widget Smart Stack.

In termini di interfaccia utente, la griglia delle app è stata ridisegnata. Invece della precedente griglia a nido d’ape, le app vengono ora visualizzate come piccole icone circolari che scorrono verticalmente, facilitando l’individuazione e l’accesso alle app desiderate. Inoltre, la funzionalità dei pulsanti laterali è stata modificata; una singola pressione ora porta gli utenti al centro di controllo, mentre una doppia pressione fa apparire l'Apple Wallet per i pagamenti NFC.

WatchOS 10 offre un'esperienza utente più intuitiva e interattiva, facendo sembrare l'Apple Watch un iPhone in miniatura. Con i suoi widget personalizzabili, le funzionalità Siri migliorate e le funzionalità di accessibilità migliorate, Apple garantisce che il suo smartwatch rimanga uno strumento prezioso per gli utenti nella loro vita quotidiana.

