Apple lancia modelli di Apple Watch a zero emissioni di carbonio nel tentativo di ridurre le emissioni

Apple ha annunciato martedì che introdurrà versioni a zero emissioni di carbonio di tre dei suoi modelli Apple Watch come parte del suo impegno a diventare carbon neutral entro il 2030. Questi nuovi modelli presenteranno un logo verde sulla confezione per indicarne la sostenibilità.

La maggior parte della riduzione delle emissioni di questi orologi deriva dall’utilizzo di elettricità pulita durante il processo di produzione. Apple ha rivelato che anche 300 dei suoi fornitori si sono impegnati a utilizzare energia pulita per la produzione Apple.

Tuttavia, la rete di trasporti di Apple, che si basava fortemente sugli aerei, è rimasta una fonte significativa di emissioni. Per risolvere questo problema, Apple prevede di trasportare più orologi su barche, treni e altri metodi non aerei per ridurre le emissioni.

Per i tre modelli di Apple Watch a zero emissioni di carbonio, la metà delle spedizioni in peso verrà spostata con metodi non aerei. I dirigenti Apple hanno affermato che questo cambiamento aiuterà a ridurre il consumo di carburante e a creare meno emissioni di carbonio.

Utilizzando questo metodo di trasporto, Apple mira ad avere emissioni inferiori rispetto ai modelli di orologi precedenti. Per eventuali emissioni rimanenti, l’azienda acquisterà compensazioni di carbonio per garantire la neutralità del carbonio.

L’Apple Watch Series 9, l’Apple Watch SE e l’Apple Watch Ultra 2 con il nuovo logo verde avranno emissioni significativamente inferiori rispetto ai prodotti precedenti. In particolare, la nuova Serie 9 in alluminio più rispettosa del clima con cinturino Sport Loop avrà 8.1 kg (18 libbre) di emissioni rimanenti dopo le modifiche di Apple.

Inoltre, Apple sta lavorando per utilizzare più materiali riciclati nei suoi prodotti. I nuovi orologi sono caratterizzati da leghe personalizzate di alluminio e titanio realizzate con materiali riciclati, nonché batterie contenenti solo cobalto riciclato. Apple prevede di estendere queste pratiche sostenibili a un maggior numero di prodotti in futuro.

Nonostante lo spostamento verso la sostenibilità, Apple ha sottolineato che le versioni a zero emissioni di carbonio dei suoi orologi avranno lo stesso prezzo dei modelli standard. L’obiettivo dell’azienda è rendere questi cambiamenti fattibili e replicabili per altre aziende.

Fonti: Reuters