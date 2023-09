Apple presenta Watch 9 con nuovo chip e funzionalità migliorate

Apple ha introdotto l'ultima aggiunta alla sua gamma di smartwatch: Watch 9. Questo dispositivo aggiornato è alimentato da un chip S9 più veloce, in grado di gestire 5.6 miliardi di transazioni al secondo. Il processore migliorato consente operazioni “sul dispositivo” più efficienti, inclusi comandi Siri più veloci. Inoltre, Watch 9 introduce un nuovo metodo di controllo, che consente agli utenti di toccare insieme l'indice e il pollice per interagire con varie funzioni dell'orologio. Questa funzione facilita attività come rispondere alle chiamate e scattare foto da un iPhone.

In termini di connettività, Watch 9 vanta un nuovo chip a banda ultra larga “U2”. Questa tecnologia consente agli utenti di individuare rapidamente iPhone e altri dispositivi Apple smarriti. Inoltre, lo schermo dello smartwatch è ora più luminoso, con una luminosità massima di 2,000 nit, migliorando la visibilità in varie condizioni di illuminazione.

Il Watch 9 mantiene la durata della batteria del suo predecessore, fino a 18 ore con una singola carica. Inoltre, Apple ha introdotto una nuova opzione di colore, il rosa, per offrire agli utenti maggiori scelte di personalizzazione.

Oltre al Watch 9, Apple ha introdotto anche il Watch Ultra 2, un aggiornamento del modello di fascia alta dello scorso anno. Dotato dello stesso chip S9, l'Ultra 2 offre un quadrante personalizzato e uno schermo significativamente più luminoso, con una luminosità massima di 3,000 nit. La durata della batteria rimane invariata, a 36 ore di utilizzo normale e 72 ore in modalità di risparmio energetico.

Sebbene il chip S9 sia il miglioramento principale sia del Watch 9 che del Watch Ultra 2, Apple ha incorporato l'intelligenza artificiale (AI) nei suoi dispositivi in ​​modo più sottile, integrandola nelle funzionalità dei dispositivi senza etichettare esplicitamente la tecnologia.

Nonostante le aspettative per nuovi sensori per la salute e il benessere, gli ultimi Apple Watch non introducono alcuna novità in questo ambito. Questa omissione evidenzia una tendenza nel mercato dei dispositivi indossabili, in cui ulteriori progressi nei sensori potrebbero fornire rendimenti decrescenti sia per i produttori che per gli utenti.

In sintesi, il Watch 9 e il Watch Ultra 2 di Apple offrono notevoli miglioramenti in termini di prestazioni grazie al nuovo chip S9. I dispositivi presentano funzionalità di controllo avanzate, con la possibilità di utilizzare le funzioni tramite gesti di tocco delle dita. Mentre i sensori per la salute e il benessere rimangono invariati, l’attenzione all’integrazione dell’intelligenza artificiale riflette l’impegno di Apple nell’incorporare tecnologia innovativa nei suoi dispositivi.

Definizioni:

– Chip S9: il processore che alimenta Watch 9 e Watch Ultra 2, in grado di gestire 5.6 miliardi di transazioni al secondo.

– Chip a banda ultralarga: una tecnologia che consente il rilevamento rapido dei dispositivi Apple smarriti.

– Nits: una misura di luminosità per i display.

Fonti: -

– Adrian Weckler, indipendente irlandese