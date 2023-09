Si dice che Apple rilascerà un nuovo cinturino FineWoven per Apple Watch

By

Le voci suggeriscono che Apple potrebbe svelare un nuovo cinturino FineWoven per l'Apple Watch all'evento iPhone 15 di oggi. Il leaker di Twitter Kosutami ha diffuso immagini del cinturino, mostrandone il design e suggerendo che Apple potrebbe muoversi verso materiali più ecologici per i suoi accessori.

Le speculazioni indicano che Apple potrebbe potenzialmente sostituire i cinturini esistenti in gomma siliconica, fluoroelastomero e pelle con alternative sostenibili. Ciò è in linea con l'impegno costante dell'azienda nei confronti della responsabilità ambientale.

Anche se le immagini del cinturino FineWoven danno un'idea di cosa aspettarsi, le reazioni iniziali sono state contrastanti. Alcuni spettatori hanno espresso preoccupazione per l'aspetto del cinturino, percependolo come sottile e delicato rispetto alle precedenti offerte in pelle. Resta da vedere se il cinturino FineWoven soddisferà gli standard di qualità stabiliti dai precedenti accessori Apple.

Avremo chiarezza sull'autenticità di queste fughe di notizie e ulteriori dettagli sui nuovi cinturini per Apple Watch durante l'evento iPhone 15. Oltre ai nuovi cinturini, si prevede che Apple introdurrà anche l’Apple Watch Series 9, l’Apple Watch Ultra 2 e la linea iPhone 15.

Resta sintonizzato mentre copriamo tutti gli annunci dell'evento Apple iPhone 15 in diretta. Forniremo una copertura completa di iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2, iOS 17 e watchOS 10.

Fonte: Il leaker di Twitter Kosutami