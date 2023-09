Apple presenta il materiale FineWoven per iPhone 15 e cinturini per Apple Watch

Apple ha annunciato l'introduzione di un nuovo materiale premium per i cinturini Apple Watch e le custodie iPhone 15 chiamato FineWoven. Questo materiale sostituisce le precedenti offerte di pelle la cui qualità è diminuita. La decisione di cambiare materiale è stata guidata anche dalla significativa impronta di carbonio associata alla produzione di pelle su scala Apple.

FineWoven è un materiale microtwill composto per il 68% da materiale riciclato post-consumo. Ha una consistenza morbida e simile alla pelle scamosciata, fornendo una sensazione confortevole per i cinturini di Apple Watch. I cinturini saranno dotati di chiusure Magnetic Link e Modern Buckle per maggiore comodità e sicurezza.

In termini di custodie per iPhone 15, FineWoven supporterà l'ecosistema MagSafe di Apple, consentendo agli utenti di collegare facilmente caricabatterie magnetici, portafogli e altri accessori. Ciò garantisce la compatibilità con l'ecosistema Apple offrendo allo stesso tempo un'alternativa più sostenibile alla pelle.

Molti clienti hanno espresso insoddisfazione per il calo della qualità delle custodie in pelle bovina di Apple. Tuttavia, i produttori terzi dovrebbero colmare questa lacuna fornendo custodie in pelle economiche o alternative di qualità superiore che giustifichino un prezzo premium.

Il materiale FineWoven offre un nuovo approccio alle custodie in tessuto, poiché Google ha gradualmente eliminato le sue selezioni di custodie in tessuto e le ha sostituite con opzioni in silicone. L'incursione di Apple nelle custodie in tessuto rappresenta un'entusiasmante opportunità per gli utenti di sperimentare un nuovo aspetto.

Fonte:

– Antonio G. Di Benedetto, scrittore che si occupa di affari tecnologici e della newsletter di The Verge's Deals

– Lisa Jackson, vicepresidente della politica ambientale di Apple