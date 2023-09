I MacBook di Apple con tecnologia M3 ritarderanno fino al prossimo anno, prevede un analista

By

L'analista Apple Ming-Chi Kuo ha rivelato che è improbabile che gli attesissimi MacBook alimentati da M3 vengano rilasciati prima della fine di quest'anno. Anche se non ci sono state voci concrete sulla data di lancio di questi laptop di prossima generazione, Mark Gurman di Bloomberg aveva precedentemente suggerito che Apple potrebbe introdurre il chip M3 nei Mac "entry-level" durante un evento di ottobre. Si ipotizza che il nuovo MacBook Pro da 13 pollici, MacBook Air da 13 e 15 pollici e Mac Mini potrebbero includere il chip M3, che dovrebbe essere più efficiente con il suo processo a 3 nm. Gurman ritiene che questi prodotti verranno presentati nel corso del prossimo anno.

Tuttavia non sorprenderebbe se Apple decidesse di ritardare il lancio dei MacBook. L’anno precedente, Apple aveva saltato l’introduzione dei nuovi Mac durante l’evento di ottobre e aveva invece rivelato il MacBook Pro con chip M2 Pro e M2 Max a gennaio. Nonostante ciò, Kuo menziona specificamente i MacBook nel suo post, lasciando aperta la possibilità che un nuovo iMac arrivi nell'autunno del 2023.

L'introduzione del chip M3 è molto attesa dagli utenti Apple e dagli appassionati di tecnologia. Si prevede che apporterà miglioramenti significativi in ​​termini di prestazioni ed efficienza energetica rispetto ai precedenti chip della serie M. La transizione al silicio proprietario di Apple ha avuto finora successo, con il chip M1 che ha ricevuto recensioni positive per la sua impressionante velocità ed efficienza energetica.

Sebbene il ritardo nel rilascio dei MacBook alimentati da M3 possa deludere alcuni, dà anche ad Apple più tempo per perfezionare il prodotto e garantire una transizione graduale per gli utenti. Come sempre, Apple si impegna a fornire tecnologia all'avanguardia e funzionalità innovative nei suoi dispositivi.

