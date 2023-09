Secondo quanto riferito, Apple rinvia il rilascio dei MacBook alimentati da M3

Secondo l'analista Apple Ming-Chi Kuo, i piani di Apple di lanciare quest'anno i MacBook dotati del nuovo processore M3 potrebbero subire ritardi. Ciò contraddice i rapporti precedenti che suggerivano che i nuovi MacBook sarebbero stati disponibili entro settembre. Le voci sono state alimentate dall'affermazione del giornalista di Bloomberg Mark Gurman secondo cui Apple avrebbe ridimensionato il suo consueto evento incentrato sui Mac in ottobre, suggerendo un possibile rilascio silenzioso di un nuovo prodotto attraverso un comunicato stampa.

Apple in genere organizza eventi per annunciare il lancio di nuovi chip, quindi è improbabile che la società sveli l'M3 esclusivamente attraverso un comunicato stampa. Le speculazioni suggeriscono che Apple potrebbe introdurre il chipset M3 in un iMac da 24 pollici aggiornato, poiché quel dispositivo non è stato aggiornato dal 2020 e utilizza ancora il chip M1 obsoleto.

Ad aggiungere peso al rapporto di Kuo è il fatto che Apple ha già prestato attenzione ai suoi Mac quest'anno, con l'annuncio di un nuovo MacBook Air da 15 pollici, Mac Studio e Mac Pro a giugno. Nonostante il potenziale ritardo, è evidente che Apple si sta preparando per il rilascio di dispositivi basati su M3. I rapporti indicano che Apple si è assicurata la fornitura per un anno del nodo N3 (3 nm) del produttore di chip TSMC, su cui sarebbe costruito l'M3.

Se l'M3 verrà lanciato quest'anno, si prevede che sarà disponibile solo in pochi dispositivi, poiché i rapporti precedenti suggeriscono che i modelli M3 Pro e M3 Max saranno trattenuti fino al 2024. Si prevede che l'M3 porterà un significativo miglioramento delle prestazioni al mercato. La gamma di Apple, superando l'aggiornamento incrementale offerto dall'M1.

Al momento, Apple non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito al rilascio dei MacBook alimentati da M3. Storicamente, Apple tiene il suo evento autunnale sui Mac a metà ottobre, con gli annunci che avvengono la settimana prima. Pertanto, non dovrebbe passare molto tempo prima di avere maggiori informazioni dall'azienda.

Fonte:

– Luke Larsen / Tendenze digitali

- Bloomberg