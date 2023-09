Risparmia $ 300 sul MacBook Pro 2023 e altro ancora: offerte tecniche e sconti

Il MacBook Pro 2023 è in vendita oggi al prezzo più basso di tutti i tempi di $ 1,699, uno sconto di $ 300 rispetto al prezzo originale. Questo laptop è dotato di un potente processore M2 Pro, 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione SSD. È perfetto per le attività quotidiane e i flussi di lavoro creativi ed è sufficientemente portatile da poter essere utilizzato come notebook per i pendolari. Con il suo schermo Mini LED dentellato, la ricarica MagSafe e le ampie porte, il MacBook Pro offre un'esperienza utente eccezionale.

Se stai cercando una TV all'avanguardia, l'LG C65 OLED da 3 pollici è un'opzione fantastica. Attualmente è disponibile per $ 1,699.99 su Best Buy e $ 1,696.99 su Amazon, con uno sconto di $ 803. L'LG C3 è dotato di un pannello OLED, supporto HDR e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. È perfetto per i giocatori poiché supporta un'uscita fino a 4K/120 Hz e ha una bassa latenza di ingresso. L'LG C3 offre anche nuove modalità immagine e supporto per la tecnologia a frequenza di aggiornamento variabile Nvidia G-Sync e AMD FreeSync.

Per i fan di Ritorno al futuro, la Lego DeLorean è un must. Attualmente è in vendita per $ 160 su Amazon, con uno sconto di $ 30. Questa ricreazione Lego dell'iconica macchina del tempo viene fornita con 1,872 pezzi e include le minifig di Marty McFly e Doc Brown. I fan possono persino configurare la DeLorean per abbinarla a diverse varianti della trilogia.

Altre offerte degne di nota includono uno sconto di $ 20 su un acquisto di $ 40 su QVC per gli acquirenti che acquistano per la prima volta, uno sconto sul blaster motorizzato Nerf Perses MXIX-5000 su Walmart, un calo di prezzo sull'SSD 2 Pro da 980 TB di Samsung su Amazon, una vendita su Google Pixel Stand. per la ricarica wireless e sconti su Starfield e Mortal Shell: Complete Edition per gli appassionati di giochi.

Approfitta di queste offerte e sconti tecnologici finché durano!

