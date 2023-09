Il nuovo iPhone di Apple passa a USB-C: cosa devi sapere

By

Apple annuncerà il suo ultimo iPhone al suo evento autunnale annuale il 12 settembre. Uno dei cambiamenti più importanti attesi è il passaggio dal connettore Lightning a USB-C. Sebbene questo cambiamento possa causare qualche inconveniente agli utenti, è imposto da un nuovo regolamento dell’Unione Europea che richiede che i dispositivi elettronici siano dotati di porte USB-C entro il 2024.

Il passaggio a USB-C mira a migliorare la comodità del consumatore e a ridurre i rifiuti elettronici. Con il passaggio, gli utenti potranno utilizzare lo stesso caricabatterie per iPhone, MacBook, Nintendo Switch e cuffie Beats. Ciò significa che meno cavi finiranno nelle discariche, poiché gli utenti non avranno più bisogno di sostituire il caricabatterie con ogni nuovo dispositivo acquistato.

Tuttavia, il passaggio a USB-C significa che gli utenti che attualmente si affidano ai connettori Lightning dovranno investire in nuovi caricabatterie USB-C. Ciò potrebbe comportare spese aggiuntive per i consumatori, soprattutto se necessitano di più caricabatterie per luoghi o dispositivi diversi.

Nonostante gli inconvenienti iniziali, si prevede che il passaggio a USB-C avvantaggerà gli utenti a lungo termine. Semplificherà il processo di ricarica di vari dispositivi e contribuirà a ridurre i rifiuti elettronici.

Sebbene Apple possa trarre profitto dalle vendite di nuovi caricabatterie USB-C, l’obiettivo generale è conformarsi alla normativa UE e fornire un’esperienza di ricarica più standardizzata per i consumatori. Il passaggio allineerà Apple con altre importanti aziende tecnologiche che hanno già adottato USB-C come standard universale.

Nonostante le difficoltà temporanee, il passaggio a USB-C è in definitiva un cambiamento positivo che migliorerà la comodità e contribuirà a un futuro più sostenibile per i dispositivi elettronici.

Fonte:

– Mark Gurman di Bloomberg

– Regolamento dell’Unione Europea

– Daniel Howley, Yahoo Finanza