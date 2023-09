iPhone 15 Pro Max ora parte da $ 1,199 con 256 GB di spazio di archiviazione

L'iPhone 15 Pro Max ha subito alcuni importanti cambiamenti e con questi cambiamenti arriva un nuovo prezzo iniziale di $ 1,199 per il modello da 256 GB. Il Pro Max dell'anno scorso partiva da $ 1,099, ma aveva solo 128 GB di spazio di archiviazione. Il nuovo iPhone offre più spazio di archiviazione ma a un prezzo più alto.

Apple rilascerà sia l'iPhone 15 Pro che l'iPhone 15 Pro Max il 22 settembre, con i preordini che inizieranno questo venerdì. Da mesi circolano voci secondo cui Apple avrebbe aumentato il prezzo a causa dei cambiamenti nella gamma, come l'introduzione di un telaio in lega di titanio spazzolato e cornici più sottili. Il nuovo iPhone 15 Pro Max dispone anche di un SoC A17 più veloce con GPU integrata che supporta il ray tracing.

È importante notare che il prezzo di 1,199 dollari per il modello da 256 GB non rappresenta un aumento di prezzo poiché Apple ha addebitato lo stesso importo per la stessa capacità di archiviazione l’anno scorso. Tuttavia, l’opzione più economica con 128 GB di spazio di archiviazione non è più disponibile.

Oltre alle modifiche al prezzo e allo spazio di archiviazione, Apple ha apportato anche altri importanti aggiornamenti ai suoi iPhone. L’azienda ha finalmente sostituito la vecchia porta Lightning con porte USB-C su tutti i suoi telefoni, inclusi gli AirPods Pro. La porta USB-C supporta lo standard USB 3 più veloce con velocità di trasferimento fino a 10 Gbps. Tuttavia, gli utenti dovranno acquistare separatamente un cavo USB 3 di tipo C.

Inoltre, la serie iPhone 15 ora supporta la ricarica Qi2, che è il nuovo standard di ricarica di Apple basato sulla propria ricarica MagSafe. I modelli Pro hanno anche sostituito il vecchio interruttore suoneria/vibrazione con un pulsante di azione personalizzabile, simile a quello presente sui telefoni della serie Apple Watch Ultra.

Oltre all'iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, Apple ha annunciato anche i modelli iPhone 15 e 15 Plus. Questi modelli sono dotati di Dynamic Island ed ereditano i chip A16 Bionic dai modelli Pro dello scorso anno. I prezzi di partenza per iPhone 15 e 15 Plus rimangono gli stessi dell'anno scorso rispettivamente a $ 799 e $ 899.

Nel complesso, il nuovo iPhone 15 Pro Max ha un prezzo di partenza più alto, ma offre più spazio di archiviazione e una serie di nuove funzionalità e miglioramenti rispetto al suo predecessore.

Fonte:

- The Verge