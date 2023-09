Apple interromperà la serie iPhone Mini con il rilascio di iPhone 15

Stasera, Apple presenterà la sua attesissima serie iPhone 15, che probabilmente segnerà la fine della gamma iPhone Mini. L'iPhone Mini, introdotto qualche anno fa, ha lottato con una popolarità limitata tra gli utenti che preferiscono telefoni più piccoli.

Dall'inizio del 2023 circolano speculazioni sull'interruzione della produzione dell'iPhone Mini e sembra che la decisione di Apple sia in linea con queste voci. I dati di mercato hanno dimostrato che la domanda di telefoni più piccoli è relativamente piccola rispetto ai modelli più grandi e ricchi di funzionalità. Di conseguenza, Apple ha deciso di concentrare i propri sforzi sui modelli Pro per soddisfare la crescente domanda.

Oltre alla serie iPhone 15, durante l’evento Apple dovrebbe lanciare l’Apple Watch Series 9, l’Apple Watch Ultra 2 e gli AirPods Pro. Ci sono anche rapporti che suggeriscono che Apple potrebbe introdurre nuove custodie per la serie iPhone 15 interrompendo la produzione delle custodie in pelle. Inoltre, Apple sta valutando la possibilità di interrompere la sua attuale gamma di accessori in gomma siliconica e fluoroelastomero come parte della sua più ampia iniziativa di transizione verso materiali più sostenibili dal punto di vista ambientale.

Secondo un rapporto di MacRumours, Apple potrebbe sostituire i suoi attuali accessori con altri realizzati con materiali ecologici. Ciò include accessori come la custodia in silicone per iPhone con MagSafe, cinturino Sport, Solo Loop e AirTag Loop. Il rapporto menziona anche la possibilità che per questi accessori venga introdotto un nuovo materiale premium chiamato FineWoven.

Con questa transizione, Apple dovrebbe svelare nuovi design di accessori, come un cinturino per Apple Watch “FineWoven” dotato di fibbia magnetica. Questo passaggio verso materiali più sostenibili e rispettosi dell'ambiente è in linea con l'impegno di Apple di essere un'azienda responsabile e lungimirante.

Nel complesso, l'evento di stasera promette di portare nuovi entusiasmanti prodotti e innovazioni da Apple, dando al contempo l'addio alla serie iPhone Mini. Come sempre, Apple continua a spingersi oltre i confini della tecnologia e del design per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei suoi clienti.

