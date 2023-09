Apple si appresta a svelare la gamma iPhone 15 tra le preoccupazioni e la concorrenza sull'accesso al mercato cinese

Si prevede che Apple lancerà oggi la sua nuova linea di iPhone 15, mentre deve affrontare le sfide del mercato cinese e la crescente concorrenza. L'iPhone ha rappresentato oltre la metà delle vendite di Apple lo scorso anno, ma le restrizioni all'accesso al mercato in Cina rappresentano una minaccia per l'azienda. Inoltre, Apple dovrà vedersela con Huawei Technologies, il suo principale rivale nel mercato cinese degli smartphone premium, finché i controlli sulle esportazioni statunitensi non interromperanno il business della telefonia di Huawei. La settimana scorsa, Huawei ha rilasciato il Mate 60 Pro, un telefono di fascia alta che utilizza chip di fabbricazione cinese, potenzialmente in violazione delle restrizioni commerciali imposte dal governo degli Stati Uniti.

Nel tentativo di ottenere un vantaggio su Apple, Huawei ha incorporato funzionalità aggiuntive come le chiamate satellitari utilizzando la rete sostenuta dal governo cinese. Sebbene l'attuale gamma di iPhone di Apple includa funzionalità satellitari, queste sono destinate solo a situazioni di emergenza. È probabile che Apple si concentri sulla sua nuova gamma di prodotti durante l'evento di oggi presso la sede di Apple Park, con il cambiamento principale per i clienti che sarà il passaggio dai cavi di ricarica "Lightning" proprietari di Apple a USB-C, in conformità con le normative europee. Gli analisti prevedono che Apple posizionerà questo cambiamento come un aggiornamento, sfruttando la maggiore velocità dei dati per trasferire video di alta qualità girati su iPhone.

Gli analisti si aspettano inoltre che Apple introduca nuove funzionalità come la tecnologia della fotocamera “periscopio” per funzionalità di zoom migliorate, chip aggiornati e custodie in titanio. La domanda principale è se queste funzionalità saranno riservate a un nuovo dispositivo di fascia alta o se verranno apportati aggiornamenti minori anche a modelli più economici. Gli esperti prevedono che Apple aumenterà il prezzo medio per telefono venduto per aumentare le entrate, ma rimane incerto se i prezzi saranno aumentati su tutta la linea o limitati alle versioni premium. Nonostante il calo del mercato globale degli smartphone, nel secondo trimestre di quest’anno Apple ha registrato il minor calo nelle spedizioni tra i principali produttori di smartphone. Tuttavia, il mercato nel suo complesso si trova ancora ad affrontare condizioni difficili.

Gli osservatori saranno attenti anche a eventuali indicazioni sui piani di Apple nel campo dell'intelligenza artificiale generativa. L’azienda ha dovuto affrontare domande sulle sue intenzioni riguardo a questa tecnologia, ma finora ci sono stati pochi indizi. Resta la speculazione se Apple presenterà una forma avanzata di Siri o fornirà informazioni sui suoi sforzi di ricerca e sviluppo in questo settore.

