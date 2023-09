L'arrivo dell'iPhone 15: cosa aspettarsi

Apple ha presentato il suo telefono di ultima generazione, l'iPhone 15, all'evento "Wonderlust" a Cupertino. Il dispositivo conserva molte caratteristiche familiari, come il ritaglio Dynamic Island, ora disponibile su tutta la linea. Tuttavia, una delle aggiunte più notevoli è la porta aggiornata: USB-C.

Questa mossa di Apple segna uno spostamento verso la standardizzazione dei connettori, in parte guidata dalla legislazione dell’UE. Anche se inizialmente Apple potrebbe non essere stata entusiasta del cambiamento, alla fine si tratta di uno sviluppo positivo per i consumatori. La porta Lightning, introdotta più di un anno fa, è ora in fase di eliminazione, con la linea iPad che sta già passando al connettore standardizzato.

Anche la funzione Dynamic Island è stata migliorata, includendo ora le informazioni sulle compagnie aeree. L'iPhone 15 vanta un display Super Retina XDR, disponibile in 6.1 pollici e 6.7 pollici per il modello Plus. La sua fotocamera principale ha un impressionante 48 megapixel e utilizza il pixel binning per produrre immagini ad alta risoluzione da 24 megapixel. Inoltre, il portatile offre uno zoom migliorato con la “qualità ottica” del teleobiettivo 2x per scatti più nitidi.

Nell'iPhone 15 sono state incorporate funzionalità di apprendimento automatico. Può rilevare automaticamente la presenza di una persona o di un animale domestico (in particolare cani e gatti) nell'inquadratura e applicare di conseguenza l'effetto bokeh. Anche la modalità Smart HDR è stata migliorata, utilizzando il rilevamento della profondità nella fotocamera frontale per differenziare meglio gli oggetti e fornire uno spettro di colori più vibrante.

Sotto il cofano, il dispositivo è alimentato dal nuovo chip bionico A16, dotato di una GPU a sei core. Vanta anche la tecnologia Ultra Wideband, che migliora la funzionalità FindMy, simile all'Apple Watch Series 9.

Altri miglioramenti degni di nota includono un migliore isolamento vocale per ridurre al minimo il rumore ambientale, nonché una nuova funzionalità di servizio stradale per la connettività satellitare, sviluppata in collaborazione con AAA. L'iPhone 15 è disponibile in giallo, verde, blu, nero e rosa.

Fonti: Apple