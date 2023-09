iOS 17 di Apple: cosa aspettarsi dall'ultimo aggiornamento di iPhone

By

Il prossimo aggiornamento iOS 17 di Apple è destinato ad apportare modifiche significative al tuo iPhone. L'ultima versione del software per smartphone Apple include aggiornamenti ad app come Messaggi, Telefono, FaceTime e Salute, insieme all'introduzione di una nuova funzionalità chiamata StandBy. Tuttavia, è importante notare che iOS 17 sarà disponibile solo per iPhone Xs o modelli più recenti.

Tra gli aggiornamenti degni di nota di iOS 17 ci sono miglioramenti all'app Telefono. Apple sta introducendo i Contact Poster, schede di contatto personalizzabili che appaiono quando chiami, invii messaggi o usi FaceTime a qualcuno. Queste schede di contatto possono essere personalizzate con foto, Memoji o testo, consentendo un tocco più personale. Inoltre, Live Voicemail trascriverà i messaggi di posta vocale in tempo reale mentre il chiamante lascia un messaggio, rendendo più semplice filtrare le chiamate e raccogliere messaggi importanti.

Anche l'app Messaggi verrà aggiornata con l'aggiunta della funzione Check In. Questa funzione ti consente di informare un amico o un familiare quando sei diretto verso una destinazione specifica. Se impieghi più tempo del previsto o esci dal percorso, Check In ti invierà una notifica per assicurarti che tutto vada bene.

Gli utenti FaceTime saranno lieti di sapere che iOS 17 introduce la possibilità di lasciare videomessaggi per le chiamate perse. Questa funzionalità consente agli utenti di comunicare tramite video anche se il destinatario non risponde alla chiamata.

Una delle aggiunte uniche a iOS 17 è la modalità StandBy. Questa funzione trasforma il tuo iPhone in uno schermo intelligente quando è in carica e posizionato su un lato. Consente un facile accesso a widget, notifiche e chiamate.

In termini di salute mentale, Apple sta introducendo una nuova funzionalità chiamata Salute Mentale all’interno dell’app Salute. Questa funzionalità aiuta gli utenti a monitorare il proprio benessere mentale consentendo loro di registrare il proprio umore e identificare i fattori che potrebbero influenzarlo. Gli utenti possono anche completare valutazioni sulla salute mentale e condividere le informazioni con il proprio medico per farsi curare, se necessario.

Nel complesso, iOS 17 offre numerosi aggiornamenti e funzionalità interessanti per migliorare l'esperienza utente di iPhone. Il lancio del software è previsto per il 12 settembre.

Fonte:

– Titolo originale: iOS 17 di Apple: cosa aspettarsi dall'ultimo aggiornamento di iPhone

– Autore: Daniel Howley

– Pubblicazione: Yahoo Finanza